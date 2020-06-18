Узнали для вас, какие сейчас цены на Брестском рынке и что тянут домой покупатели

Источник материала: Виртуальный Брест

Если люди идут с рынка с пакетами в руках, то практически каждый несёт клубнику и молодую картошку.





Красные ягоды уже несколько недель являются хитом продаж. На радость покупателям цены на этот товар существенно упали, только за последние две недели больше чем в полтора раза. Теперь отборная клубника, в рот целиком не пролезет - стоит семь рублей, есть по шесть и пять. Ну, а большинство дачников и фермеров, подтянувшихся на рынок, предлагает ягоды по четыре, а не кондицию и по два рубля за килограмм. Кстати, продавцы, работающие на потребкооперацию и торгующие клубникой купленной у населения, реализуют товар по 3 рубля 99 копеек. Маркетинговый ход, а покупателю приятно.





Молодой картофель не сильно подешевел, но теперь второй хлеб продают в основном выращенный в РБ. Цена зависит от размера клубней и колеблется в пределах 1- 2.8 рубля. Прошлогоднего картофеля практически нет, как и спроса на него. В одном месте видел - просили 1,20 рубля за кг.





Черешня от 8 до 16 рублей за килограмм, купил у мужчины немного местной ягоды по 6 рублей. Экономия себя не оправдала, мелковата и вкус не очень.





Относительно недорогое мясо реализуется продавцы рынка - от шести рублей за килограмм и девять с половиной на вырезку. Чему удивился в рыбных рядах, это стоимости мойвы по 11 рублей 99 копеек за килограмм. За свою дешевизну и доступность ранее мойву называли народной рыбой. Во времена СССР этот морепродукт был одним из самых дешёвых и стоил 60 копеек за кг, а за 90 коп. можно было купить жареную в любом кафетерии. Наверное, современные генетики обнаружили у мойвы родственные связи с осетриной или стерлядью – отсюда и цена.





Остальные цены: местные огурчики 2.50-2.70 за кг., помидоры различных мастей от 3-х до 5-ти рэ., молодая капуста рубль, свекла - 2.50, морковь - 2.80, лук - 1.80.





Очень сочные арбузы, как гласит реклама уже стоят по 4 рубля за килограмм. За абрикосы просят пятёрку. Попробовал, однако, они мне не очень, буду ждать, пока появятся спелые молдавские.





Уже пару недель, как появился в продаже бочковой квас по 1рублю 67 коп. за литр. Цена сравнима с бутилированным. Однако, дело вкуса, мой приятель признаёт окрошку только с бочковым квасом.







