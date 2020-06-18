Арина Соболенко: «Для меня трагедия - это скомканный сезон»

Источник материала: Tut.by

Белорусская теннисистка Арина Соболенко в интервью «Спортtime» рассказала о важности для нее Олимпийских игр.



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— Арина, отмена Олимпийских игр для тебя трагедия?

— Для меня трагедия — это скомканный сезон. В марте должен был состояться турнир в Индиан-Уэллсе (США), в апреле — в Майами (США), потом серия турниров на грунте и на траве, летом мы пропускаем два турнира Большого шлема: впервые с 1945 года Уимблдон отменили вообще, «Ролан Гаррос» перенесли на сентябрь. Следом «полетели» и Олимпийские игры. Я, конечно, очень ждала свою первую Олимпиаду. Но перенесли и перенесли… Значит, будем играть в следующем году.

— Считается, что Олимпийские игры для теннисиста — это второстепенные соревнования, а главные — турниры Большого шлема.

— Возможно для тех, у кого чувство патриотизма не развито, Игры становятся второстепенными соревнованиями. А для меня они были очень важны. Я хотела стать олимпийской чемпионкой, принести золото своей стране!

— Июньский «Ролан Гаррос» играют на грунте, но ты планировала отличиться именно во Франции.

— Мне почему-то казалось, что первый турнир Большого шлема, который я выиграю в «одиночке», будет «Ролан Гаррос», в прошлом году я дошла до полуфинала в парном разряде. Хотя в принципе готова побеждать везде. Я мечтала поднять кубок на глазах у всей моей семьи — папы, мамы, 11-летней сестры. Очень хотелось ощущать в этот момент поддержку самых близких людей. Но, к сожалению, папа умер.