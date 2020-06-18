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Качество услуг ЖКХ, начисление зарплат, строительство жилья. С какими вопросами обращаются белорусы к Администрации Президента
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Качество услуг ЖКХ, начисление зарплат, вопросы строительства жилья. Разобраться в сложных ситуациях белорусов помогают представители Администрации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, сегодня, 18 июня, в Островецком райисполкоме звонки от белорусов принимает замглавы Администрации Президента Андрей Кунцевич. С 12 часов он готов встретиться с заявителями лично.
Сегодня же в Миорах разобраться в проблемах жителей помогает начальник главного управления кадровой политики Администрации Юрий Кривошеев.
В пятницу, 19 июня, начальник главного государственно-правового управления Евгений Коваленко выслушает граждан, а также ответит на звонки в Слонимском райисполкоме.
Номера телефонов, по которым можно дозвониться руководителям или записаться на прием, размещены на сайтах местных органов власти.
Основная цель таких встреч – живое общение с людьми. Личные приемы – хорошая возможность узнать, что волнует жителей регионов. Руководители готовы выслушать и помочь каждому.
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Качество услуг ЖКХ, начисление зарплат, строительство жилья. С какими вопросами обращаются белорусы к Администрации Президента
Новости Беларуси. Качество услуг ЖКХ, начисление зарплат, вопросы строительства жилья. Разобраться в сложных ситуациях белорусов помогают представители...
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