Качество услуг ЖКХ, начисление зарплат, строительство жилья. С какими вопросами обращаются белорусы к Администрации Президента

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Качество услуг ЖКХ, начисление зарплат, вопросы строительства жилья. Разобраться в сложных ситуациях белорусов помогают представители Администрации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Продолжается традиционная практика выездных приемов и прямых телефонных линий.

Так, сегодня, 18 июня, в Островецком райисполкоме звонки от белорусов принимает замглавы Администрации Президента Андрей Кунцевич. С 12 часов он готов встретиться с заявителями лично.





Сегодня же в Миорах разобраться в проблемах жителей помогает начальник главного управления кадровой политики Администрации Юрий Кривошеев.





В пятницу, 19 июня, начальник главного государственно-правового управления Евгений Коваленко выслушает граждан, а также ответит на звонки в Слонимском райисполкоме.





Номера телефонов, по которым можно дозвониться руководителям или записаться на прием, размещены на сайтах местных органов власти.

Основная цель таких встреч – живое общение с людьми. Личные приемы – хорошая возможность узнать, что волнует жителей регионов. Руководители готовы выслушать и помочь каждому.