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Крупнейший банк Европы HSBC сократит 35 тысяч сотрудников из-за коронавируса
Источник материала: СТВ
Новости Великобритании. Крупнейший банк Европы намерен сократить десятки тысяч сотрудников из-за кризиса, сообщили в программе Новости «24 часа». Британский HSBC в ближайшем будущем уволит 35 тысяч человек, а также прекратит набор новых кадров.
Такое решение руководству пришлось принять из-за экономических потерь, связанных с COVID-19. О своих планах банк сообщал еще в феврале, однако этот вопрос был отложен, чтобы люди не лишились работы во время пандемии.
Напомним, в общей сложности мировые банки сократят около 60 тысяч работников.
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Новости Великобритании. Крупнейший банк Европы намерен сократить десятки тысяч сотрудников из-за кризиса, сообщили в программе Новости «24 часа». Британский HSBC в...
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