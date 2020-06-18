«Наш бизнес умер»: Наташа Королева закрыла салоны красоты

Источник материала: ОНТ

Наташа Королева в интервью изданию «7 дней» рассказала , что за время пандемии потеряла свой бизнес – салоны красоты и спортзал.

Королева также сообщила, что салоны красоты, принадлежащие ей, уже не откроются. У мужа артистки Сергея Глушко – Тарзана – закрылись фитнес-центры.

Однако певица подчеркнула, что не жалуется, потому что в целом у нее все хорошо - близкие здоровы, а она помнит и более тяжелые времена.

Фото: Наталья Мущинкина / mk.ru













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