ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Наш бизнес умер»: Наташа Королева закрыла салоны красоты

18.06.2020 13:22 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

«Наш бизнес умер»: Наташа Королева закрыла салоны красоты

Наташа Королева в интервью изданию «7 дней» рассказала, что за время пандемии потеряла свой бизнес – салоны красоты и спортзал. 

Королева также сообщила, что салоны красоты, принадлежащие ей, уже не откроются. У мужа артистки Сергея Глушко – Тарзана – закрылись фитнес-центры.

Однако певица подчеркнула, что не жалуется, потому что в целом у нее все хорошо - близкие здоровы, а она помнит и более тяжелые времена. 

Фото: Наталья Мущинкина / mk.ru




Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наташа Королева в интервью изданию «7 дней» рассказала, что за время пандемии потеряла свой бизнес – салоны красоты и спортзал.  Королева также сообщила, что...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минчанка пострадала при розжиге мангала в городском парке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
18.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика