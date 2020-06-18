В частности, будет возобновлено пешеходное и автомобильное сообщение в пунктах пропуска “Дольск” и “Вильча”. Такое решение принял Кабинет министров Украины.
Источник:
БелТА
Источник:
|
Украина открывает пункты пропуска на границе с Беларусью и Россией
18.06.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны
Источник материала: Нясвижскiя навiны
В частности, будет возобновлено пешеходное и автомобильное сообщение в пунктах пропуска “Дольск” и “Вильча”. Такое решение принял Кабинет министров Украины.
Источник:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В частности, будет возобновлено пешеходное и автомобильное сообщение в пунктах пропуска “Дольск” и “Вильча”. Такое решение принял Кабинет
|
Свежие газеты
Архив (Разное)