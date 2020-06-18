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В доме Бабарико идет обыск, на его допрос в ДФР с 9 утра не пускают адвоката
Источник материала: БДГ
Стало известно, что Виктор Бабарико действительно находится на допросе в ДФР КГК, там же находится его сын Эдуард. В здание не пустили адвокатов, а в доме экс-банкира идет обыск.
Как сообщает
По
Телеграм-канал государственного АТН
Информация о том, что Виктор Бабарико с сыном перестали выходить на связь,
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Стало известно, что Виктор Бабарико действительно находится на допросе в ДФР КГК, там же находится его сын Эдуард. В здание не пустили адвокатов, а в доме...
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