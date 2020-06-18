В доме Бабарико идет обыск, на его допрос в ДФР с 9 утра не пускают адвоката

Стало известно, что Виктор Бабарико действительно находится на допросе в ДФР КГК, там же находится его сын Эдуард. В здание не пустили адвокатов, а в доме экс-банкира идет обыск.

Как сообщает TUT.BY , адвокаты семьи Бабарико пытаются попасть к своим клиентам с 9.30 утра, однако, несмотря на отправленные на почту КГК и ДФР уведомления о принятии защиты, их в здание не пустили. Когда возле ДФР начали появляться представители СМИ, двери и вовсе закрыли на ключ, сообщив, что в здании идут учения. Об этом рассказал адвокат Дмитрий Лаевский. Другой защитник, Александр Пыльченко рассказал, что Бабарико не вызывали на допрос: правоохранители просто остановили его машину и предложили «проехать».

По информации «Радио Свобода», в доме Бабарико идет обыск. Об этом также сообщает «Спутник», который даже располагает фотографией происходящего. Сообщается, что дом экс-банкира окружен вооруженными милиционерами, возле дома стоят автомобили без опознавательных знаков.

Телеграм-канал государственного АТН сообщает , что Виктор Бабарико и глава его инициативной группы Эдуард Бабарико «аккуратно дают показания».