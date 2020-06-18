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Представлена временная администрация Белгазпромбанка: кто эти люди?
Источник материала: Myfin
Надежда Ермакова
Она назначена руководителем временной администрации и будет отвечать за систему риск-менеджмента, внутренний аудит, информационную политику и персонал.
Ранее Надежда Ермакова занимала должность председателя правления
Галина Тарасова
Под ее контролем будут находиться юридические вопросы, секретариат, управление делами, корпоративное управление банком и документационные вопросы.
До настоящего времени Галина Тарасова работала заместителем директора юридического департамента
Дмитрий Дудик
Он отвечает за казначейство и расчёты (в том числе финансовые институты РБ).
Ранее Дмитрий Дудик работал начальником управления Беларусбанка.
Анна Бабицкая
Анна назначена ответственной за международные расчёты и корреспондентские отношения с международными финансовыми институтами.
Ранее Анна Бабицкая работала заместителем начальника управленияпо работе с финансовыми институтами Департамента международного бизнеса
Юрий Деликатный
Его сфера ответственности –финансовый мониторинг и система внутреннего контроля.
Юрий Деликатный работал до настоящего времени заместителем руководителя Службы внутреннего контроля Белагропромбанка.
Валерий Симонов
Он назначен курировать направление розничных услуг (развитие и сопровождение), эквайринга, процессинга, платёжных систем розничного бизнеса, а также отвечать за налично-денежное обращение, кассовые операции и инкассацию.
Валерий Симонов до этого возглавлял управление развития эквайринга и электронных платежей Белагропромбанка.
Александр Русакомский
Александр отвечает за корпоративный бизнес, кредитование корпоративных клиентов и проблемные активы.
Ранее он работал заместителем директора департамента корпоративного бизнеса Беларусбанка.
Наталья Поясок
Сфера ответственности Натальи – система риск-менеджмента.
Наталья Поясок работала начальником управления банковских рисков Белагропромбанка.
Что это значит?
Временная администрация Белгазпромбанка составлена из сотрудников государственных банков (Беларусбанк и Белагропромбанк), а также бывшей главы Национального банка Надежды Ермаковой.
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