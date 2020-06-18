Представлена временная администрация Белгазпромбанка: кто эти люди?

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Надежда Ермакова

Она назначена руководителем временной администрации и будет отвечать за систему риск-менеджмента, внутренний аудит, информационную политику и персонал.

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Ранее Надежда Ермакова занимала должность председателя правления Национального банка Беларуси с 2011 по 2014 год.

Галина Тарасова



Под ее контролем будут находиться юридические вопросы, секретариат, управление делами, корпоративное управление банком и документационные вопросы.

Фото: jvs.by

До настоящего времени Галина Тарасова работала заместителем директора юридического департамента Беларусбанка и исполняла обязанности Корпоративного секретаря.

Дмитрий Дудик



Он отвечает за казначейство и расчёты (в том числе финансовые институты РБ).

Фото: из профиля Дмитрия Дудика на Linkedin

Ранее Дмитрий Дудик работал начальником управления Беларусбанка.

Анна Бабицкая



Анна назначена ответственной за международные расчёты и корреспондентские отношения с международными финансовыми институтами.

Ранее Анна Бабицкая работала заместителем начальника управленияпо работе с финансовыми институтами Департамента международного бизнеса Белагропромбанка .

Юрий Деликатный



Его сфера ответственности –финансовый мониторинг и система внутреннего контроля.

Фото: из соцсетй Юрия Деликатного

Юрий Деликатный работал до настоящего времени заместителем руководителя Службы внутреннего контроля Белагропромбанка.

Валерий Симонов

Он назначен курировать направление розничных услуг (развитие и сопровождение), эквайринга, процессинга, платёжных систем розничного бизнеса, а также отвечать за налично-денежное обращение, кассовые операции и инкассацию.

Фото: СТВ

Валерий Симонов до этого возглавлял управление развития эквайринга и электронных платежей Белагропромбанка.

Александр Русакомский



Александр отвечает за корпоративный бизнес, кредитование корпоративных клиентов и проблемные активы.

Фото: Беларусбанк

Ранее он работал заместителем директора департамента корпоративного бизнеса Беларусбанка.

Наталья Поясок



Сфера ответственности Натальи – система риск-менеджмента.

Фото: из соцсетей Натальи Поясок

Наталья Поясок работала начальником управления банковских рисков Белагропромбанка.

Что это значит?

Временная администрация Белгазпромбанка составлена из сотрудников государственных банков (Беларусбанк и Белагропромбанк), а также бывшей главы Национального банка Надежды Ермаковой.

