Предвыборное прозрение: Лукашенко заявляет, что не нужно цепляться к людям по мелочам













По словам главы государства, на протяжении половины года над проектами Кодекса об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях работала межведомственная комиссия под руководством замглавы президентской администрации Ольги Чуприс.





Лукашенко считает, что после кодексов нужно будет обратить внимание на инструкции и подзаконные акты, которые есть в различных ведомствах, чтобы дебюрократизировать их.





БелТА . "Запреты и ограничения должны остаться только там, где они объективно необходимы: если есть риск причинения вреда жизни и здоровью граждан, возникновения чрезвычайных ситуаций. Не нужно цепляться к людям по мелочам", - цитирует президента





Не нужно мешать людям жить

На 26-м году своего правления Лукашенко вдруг прозрел и заявляет, например, не нужно наказывать штрафом "пожилую женщину, которая у дороги продает" ведро яблок и картофеля, которые вырастила на своем огороде.





"Лучше будет, если мы везде (хотя трудно сказать, где их только нет) организуем мини-рынки, поставим прилавки возле деревень или в людных местах. А в остальном - нам просто не нужно мешать людям жить и работать", - признал глава государства.





Это не прозрение. И эти речи уже запоздали. 26 лет он выстраивал в Беларуси нечто среднее между зоной и трудовым лагерем, обставляя красными флажками все и обкладывая штрафами за все. Поздно раскаиваться. Потому что никто не поверит.