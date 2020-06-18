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Отсутствие сексуального влечения, недержание мочи и другие причины провериться у врача-уролога

18.06.2020 14:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Уролог — это не только мужской врач. Он разбирается с проблемами, связанными с органами мочевыделительной системы — почками, надпочечниками, мочевым пузырем, уретрой и половыми органами. Врач Сиддхартх Прадхан рассказывает, какие изменения указывают на то, что нужно обратиться к урологу.


  • Сиддхартх Прадханврач-уролог первой категории медицинского центра «Элар»

Проблемы при мочеиспускании

Резкие изменения запаха и цвета мочи, боль при мочеиспускании, слабая мочевая струя — все это признаки того, что человеку (независимо от пола) нужно прийти на консультацию к урологу. Моча может стать мутной, в ней могут появиться гнойные выделения или кровь, и эти процессы нельзя игнорировать. Ощущение дискомфорта может указывать не только на воспалительный процесс, но и на более серьезные патологии. Например, на раковые заболевания почек, мочевого пузыря, мочекаменную болезнь, аденому предстательной железы.

Об отклонениях в работе мочевыделительной системы могут также говорить чувство неполного опорожнения мочевого пузыря, частые позывы в туалет (в том числе и по ночам), боли в поясничной области, в низу живота, в мошонке у мужчин.

Недержание мочи

Интимная проблема, которая зачастую касается женщин — причем разного возраста. Об этом отклонении часто стесняются говорить вслух, однако на ранних этапах недержание вылечить гораздо проще. Оно может провоцироваться хроническим циститом, гиперактивностью мочевого пузыря и другими патологиями, а у женщин старшего возраста — проявляться в период климакса и менопаузы, когда организм испытывает неприятные физиологические изменения. Недержание мочи может быть связано с лишним весом, множественными родами — эти факторы могут привести к опущению матки, органов тазового дна. Важно понимать, что этот процесс корректируется.

Возрастные факторы у мужчин

С целью профилактики посещать уролога мужчинам с 25 лет рекомендуется не реже одного раза в год. Начиная с 40 лет, к этому вопросу нужно отнестись еще более серьезно: с этого возраста значительно возрастает риск онкологических заболеваний, нужно регулярно сдавать ряд анализов на онкомаркеры. Регулярные посещения врача позволят выявить урологические патологии на ранних стадиях.

Родителям следует привести на осмотр и мальчиков, когда им исполнится три года: чтобы специалист проверил нет ли врожденной аномалии в развитии наружных половых органов.

Изменения на половых органах у мужчин

Если при домашнем осмотре мужчина замечает покраснения кожи в области наружных половых органов, воспалительный процесс или нащупывает образования на члене, в мошонке, то это тоже повод не затягивать с визитом к врачу. В таком случае важно исключить вопрос онкологических заболеваний, а также инфекций, передающихся половым путем.


Изображение: unsplash.com

Отсутствие сексуального влечения у мужчин

Сейчас набирает популярность такой термин, как мужской климакс, который связан со снижением уровня главного полового гормона — тестостерона. Мужской климакс может наступить и в 30 лет, и в 70. На приеме, как правило, делается УЗИ, проводится пальпаторный осмотр, проверяется гормональный фон и проводится ряд анализов, чтобы исключить различные патологии. Если с точки зрения физиологии у мужчины все в порядке, речь может идти о психологическом расстройстве. Врач порекомендует определенные методы лечения.

Нарушение эякуляции у мужчин

Это может быть и преждевременная эякуляция, и недостаточная эрекция. На осмотре врач проверит половые органы, проведет пальцевое ректальное исследование простаты, чтобы исключить вопрос каких-либо отклонений, воспалительного процесса, назначит определенные анализы, УЗИ.

Неудовлетворенность полового партнера

Если у мужчины возникают вопросы с сексуальным влечением, эректильной дисфункцией — к урологу можно приходить парой: тогда женщина тоже сможет объяснить, что ее беспокоит, а врач получит больше информации в анамнез. Такое посещение поможет улучшить половую функцию для двоих партнеров.

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Уролог - это не только мужской врач: он разбирается с проблемами, связанными с органами мочевыделительной системы - почками, надпочечниками, мочевым пузырем,...
 
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