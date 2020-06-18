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Годовалая девочка упала в бочку с водой в Червенском районе: за ее жизнь борются врачи
Источник материала: ОНТ
В Черевенском районе в бочку с водой упала годовалая девочка, за ее жизнь сейчас борются врачи,
17 июня днем мама с годовалой дочкой были во дворе частного дома родственников. Женщина отвлеклась на разговор по мобильному телефону на несколько минут и упустила девочку из виду. А в это время малышка упала в бочку с дождевой водой головой вниз. Ребенка доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии после проведения реанимационных мероприятий. Сейчас за ее жизнь борются врачи.
Опрошены родственники и соседи, назначены судмедэкспертизы.
В очередной раз следователи призывают родителей не оставлять детей без присмотра и создать для них безопасные условия.
Фото: СК
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В Черевенском районе в бочку с водой упала годовалая девочка, за ее жизнь сейчас борются врачи, сообщает в своем Telegram-канале Следственный комитет Беларуси. 17 июня...
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