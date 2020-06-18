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Вузы начнут принимать документы от абитуриентов 25 июля

18.06.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Вузы начнут принимать документы от абитуриентов 25 июля
Фото из архива

Вузы начнут принимать документы от абитуриентов 25 июля, сообщил сегодня начальник главного управления профессионального образования Минобразования Сергей Касперович во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

Вузы начнут принимать документы от абитуриентов 25 июля
Сергей Ксаперович

«Прием на уровень высшего образования планируется начать с 25 июля на бюджетную и платную форму. Зачисление на бюджет планируется завершить 11 августа. Внутренние вступительные испытания пройдут с 1 по 6 августа. Затем, если это необходимо — при наличии вакантных мест, с 12 по 14 августа будет проведен дополнительный набор на бюджетную форму. Прием на платную форму будет продолжаться по 15 августа, зачисление — по 17 августа», — рассказал Сергей Касперович.

Вузы начнут принимать документы от абитуриентов 25 июля

Если говорить об уровне среднего специального образования, то прием документов будет с 20 по 31 июля (на базе 9 классов) и с 20 июля по 12 августа (на базе 11 классов). «Внутренние вступительные экзамены проведут с 1 по 5 августа для тех абитуриентов, которые поступают на базе 9 классов, с 13 по 15 августа — на базе 11 классов. По 7 августа будет зачисление на базе 9 классов, по 17-е — на базе 11 классов. После будет продолжаться прием на платную форму: по 14 и 18 августа соответственно. Зачисление на платную форму: по 16 августа — на базе 9 классов, по 19-е — на базе 11 классов, — отметил начальник управления. — То есть всегда есть возможность успеть подать документы на уровень среднего специального и профессионально-технического образования. Прием на уровень ПТО уже начат и будет вестись по 20 августа. По 25 августа — зачисление на бюджетную и платную форму».

БелТА

Фото Сергея Шелега

 
 
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Фото из архива Вузы начнут принимать документы от абитуриентов 25 июля, сообщил сегодня начальник главного управления профессионального образования...
 
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