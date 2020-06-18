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Вузы начнут принимать документы от абитуриентов 25 июля, сообщил сегодня начальник главного управления профессионального образования Минобразования Сергей Касперович во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.





Сергей Ксаперович

«Прием на уровень высшего образования планируется начать с 25 июля на бюджетную и платную форму. Зачисление на бюджет планируется завершить 11 августа. Внутренние вступительные испытания пройдут с 1 по 6 августа. Затем, если это необходимо — при наличии вакантных мест, с 12 по 14 августа будет проведен дополнительный набор на бюджетную форму. Прием на платную форму будет продолжаться по 15 августа, зачисление — по 17 августа», — рассказал Сергей Касперович.





Если говорить об уровне среднего специального образования, то прием документов будет с 20 по 31 июля (на базе 9 классов) и с 20 июля по 12 августа (на базе 11 классов). «Внутренние вступительные экзамены проведут с 1 по 5 августа для тех абитуриентов, которые поступают на базе 9 классов, с 13 по 15 августа — на базе 11 классов. По 7 августа будет зачисление на базе 9 классов, по 17-е — на базе 11 классов. После будет продолжаться прием на платную форму: по 14 и 18 августа соответственно. Зачисление на платную форму: по 16 августа — на базе 9 классов, по 19-е — на базе 11 классов, — отметил начальник управления. — То есть всегда есть возможность успеть подать документы на уровень среднего специального и профессионально-технического образования. Прием на уровень ПТО уже начат и будет вестись по 20 августа. По 25 августа — зачисление на бюджетную и платную форму».

БелТА

Фото Сергея Шелега