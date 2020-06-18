|
В Беларуси переиздан учебник о ВОВ: «Достучаться до души ребёнка, разбудить в нём историческую память»
Источник материала: СТВ
В юбилей Победы эксперты наблюдают возрастающие попытки в угоду политической конъюнктуре пересмотреть причины и итоги Второй мировой войны. Действительно ли историческая правда сегодня нуждается в защите? Об этом рассуждают эксперты в программе
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Марат Жилинский, ректор Института подготовки научных кадров НАН Беларуси:
Смотря как к этому подойти, конечно. Потому что, чтобы заронить в душе ребёнка зернышко памяти, духовности этой памяти, то это, в свою очередь, породит интеллектуально развитого молодого человека, в дальнейшем – патриота, гражданина. Это очень важно. И ещё один очень важный аспект. Наверное, монографию написать легче научную. Потому что учебник – это целый плод. Причём вместить в 200 страниц период Великой Отечественной войны – вы представляете. И показать не просто вклад белорусского народа – воевал не только белорусский народ. Но именно почему называется «советского народа». Это очень тяжело, я сам с этим столкнулся, и мои коллеги, которые работали над учебником. Цель если брать глобально – достучаться до души ребёнка, разбудить в нём вот эту историческую память.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси переиздан учебник о ВОВ: «Достучаться до души ребёнка, разбудить в нём историческую память»
В юбилей Победы эксперты наблюдают возрастающие попытки в угоду политической конъюнктуре пересмотреть причины и итоги Второй мировой войны. Действительно ли...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)