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В Аризоне лесными пожарами охвачена территория в 36 тыс. га

18.06.2020 16:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Аризоне лесными пожарами охвачена территория в 36 тыс. га

Лесные пожары не прекращаются в Аризоне. Площадь за неделю достигла 36 тысяч гектаров.

И это крупнейшее подобное явление в стране. Из пострадавших районов эвакуированы сотни людей. Предварительно это возгорание – дело рук человека. А сильный ветер и засуха способствовали быстрому распространению огня. Информации о жертвах пока нет.

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Лесные пожары не прекращаются в Аризоне. Площадь за неделю достигла 36 тысяч гектаров. И это крупнейшее подобное явление в стране. Из пострадавших районов...
 
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