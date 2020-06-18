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В Аризоне лесными пожарами охвачена территория в 36 тыс. га
Источник материала: ОНТ
Лесные пожары не прекращаются в Аризоне. Площадь за неделю достигла 36 тысяч гектаров.
И это крупнейшее подобное явление в стране. Из пострадавших районов эвакуированы сотни людей. Предварительно это возгорание – дело рук человека. А сильный ветер и засуха способствовали быстрому распространению огня. Информации о жертвах пока нет.
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Лесные пожары не прекращаются в Аризоне. Площадь за неделю достигла 36 тысяч гектаров. И это крупнейшее подобное явление в стране. Из пострадавших районов...
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