«Даже двери не закрыли». В Лиде бухгалтер похитила у фирмы 20 тысяч рублей и сбежала вместе с мужем

Источник материала: Lida.Info





В Лиде оперативники по борьбе с экономическими преступлениями выявили 25-летнюю местную жительницу, которая растратила крупную сумму своего работодателя.

В районной милиции сообщили, что у индивидуального предпринимателя девушка сначала трудилась логистом, а затем бухгалтером. Работала хоть и неофициально, но задачи выполняла качественно и в срок. Руководителю это нравилось, поэтому девушке было оказано полное доверие, которым в итоге она и злоупотребила.

– Лидчанка получила в пользование служебный ноутбук и доступ к банковскому счету своего работодателя. С августа прошлого года наемница начала выписывать фиктивные платежные поручения и под видом оплаты командировочных расходов переводила различные суммы на счет одного из водителей. Им оказался муж девушки, который никогда у частника не работал, – рассказали в Лидском РОВД.

В итоге за восемь месяцев бухгалтер похитила свыше 20 тысяч рублей, которые потратила на собственные нужды.

Действиям девушки следователи дали правовую оценку и возбудили уголовное дело за растрату в крупном размере. Роль супруга подозреваемой в махинации пока не установлена: пара успела скрыться от следствия, как только узнала об интересе к ним со стороны правоохранителей.

Муж и жена до недавнего времени проживали в общежитии. Когда к ним приехали оперативники, дверь в комнату была распахнута. Жильцы сейчас разыскиваются, сообщает милиция .

Если вам известно о местонахождении супругов (на ФОТО), просьба сообщить об этом по телефонам: 8-033-623-42-60 или 102.