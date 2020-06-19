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Брест сегодня дождался дождя... Не то, чтобы сильный ливень, но огороды населению полило

19.06.2020 06:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Уже несколько дней синоптики прогнозируют в Бресте дождь, а он всё никак не соглашается. Но сегодня таки свершилось - разверзлись хляби небесные, и землю полил хороший такой дождь с грозой. Смотрите, что успел запечатлеть для вас ВаськаПилот в небесах перед тем, как...

Брест сегодня дождался дождя... Не то, чтобы сильный ливень, но огороды населению полило

Брест сегодня дождался дождя... Не то, чтобы сильный ливень, но огороды населению полило

Брест сегодня дождался дождя... Не то, чтобы сильный ливень, но огороды населению полило

Брест сегодня дождался дождя... Не то, чтобы сильный ливень, но огороды населению полило

Брест сегодня дождался дождя... Не то, чтобы сильный ливень, но огороды населению полило

Брест сегодня дождался дождя... Не то, чтобы сильный ливень, но огороды населению полило

Брест сегодня дождался дождя... Не то, чтобы сильный ливень, но огороды населению полило

Брест сегодня дождался дождя... Не то, чтобы сильный ливень, но огороды населению полило

Брест сегодня дождался дождя... Не то, чтобы сильный ливень, но огороды населению полило

Брест сегодня дождался дождя... Не то, чтобы сильный ливень, но огороды населению полило

Брест сегодня дождался дождя... Не то, чтобы сильный ливень, но огороды населению полило Брест сегодня дождался дождя... Не то, чтобы сильный ливень, но огороды населению полило Брест сегодня дождался дождя... Не то, чтобы сильный ливень, но огороды населению полило Брест сегодня дождался дождя... Не то, чтобы сильный ливень, но огороды населению полило Брест сегодня дождался дождя... Не то, чтобы сильный ливень, но огороды населению полило
Брест сегодня дождался дождя... Не то, чтобы сильный ливень, но огороды населению полило Брест сегодня дождался дождя... Не то, чтобы сильный ливень, но огороды населению полило Брест сегодня дождался дождя... Не то, чтобы сильный ливень, но огороды населению полило Брест сегодня дождался дождя... Не то, чтобы сильный ливень, но огороды населению полило

Брест сегодня дождался дождя... Не то, чтобы сильный ливень, но огороды населению полило
 
Теги: Брест
 
 
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  Уже несколько дней синоптики прогнозируют в Бресте дождь, а он всё никак не соглашается. Но сегодня таки свершилось - разверзлись хляби небесные, и землю полил...
 
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