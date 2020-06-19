Брест сегодня дождался дождя... Не то, чтобы сильный ливень, но огороды населению полило

Источник материала: Виртуальный Брест

Уже несколько дней синоптики прогнозируют в Бресте дождь, а он всё никак не соглашается. Но сегодня таки свершилось - разверзлись хляби небесные, и землю полил хороший такой дождь с грозой. Смотрите, что успел запечатлеть для вас ВаськаПилот в небесах перед тем, как...































