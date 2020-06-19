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Брест сегодня дождался дождя... Не то, чтобы сильный ливень, но огороды населению полило
19.06.2020 06:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Уже несколько дней синоптики прогнозируют в Бресте дождь, а он всё никак не соглашается. Но сегодня таки свершилось - разверзлись хляби небесные, и землю полил хороший такой дождь с грозой. Смотрите, что успел запечатлеть для вас ВаськаПилот в небесах перед тем, как...
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