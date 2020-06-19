В Беларуси стартовал проект для родителей с инвалидностью «Инклюзивное материнство»

Источник материала: Вороновская газета





Первый образовательный проект для родителей с инвалидностью «Инклюзивное материнство» стартовал в Беларуси. Его цель — сделать более доступной для таких мам и пап информацию о беременности, родах и уходе за новорожденным ребенком. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в Белорусской ассоциации помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам (БелАПДИиМИ).

Обучающие видеоматериалы созданы авторами проекта «MAMA PRO». Для лучшего восприятия они снабжены субтитрами. Видеоролики размещены на YouTube-канале БелАПДИиМИ «Гiд па жыццi». Здесь же в ближайшее время выставят более 300 текстовых материалов на тему материнства и детства.

На следующем этапе проекта часть видеоматериалов и текстов будут переведены на ясный язык — упрощенную версию языка, разработанную для людей с интеллектуальными нарушениями.

Инициаторы проекта «Инклюзивное материнство» надеются на то, что этот проект облегчит будущим мамам и папам, а также уже ставшим родителями людям с инвалидностью доступ к интересующей их информации.

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