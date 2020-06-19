|
В Беларуси стартовал проект для родителей с инвалидностью «Инклюзивное материнство»
19.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Первый образовательный проект для родителей с инвалидностью «Инклюзивное материнство» стартовал в Беларуси. Его цель — сделать более доступной для таких мам и пап информацию о беременности, родах и уходе за новорожденным ребенком. Об этом корреспонденту агентства
Обучающие видеоматериалы созданы авторами проекта «MAMA PRO». Для лучшего восприятия они снабжены субтитрами. Видеоролики размещены на YouTube-канале БелАПДИиМИ «Гiд па жыццi». Здесь же в ближайшее время выставят более 300 текстовых материалов на тему материнства и детства.
На следующем этапе проекта часть видеоматериалов и текстов будут переведены на ясный язык — упрощенную версию языка, разработанную для людей с интеллектуальными нарушениями.
Инициаторы проекта «Инклюзивное материнство» надеются на то, что этот проект облегчит будущим мамам и папам, а также уже ставшим родителями людям с
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первый образовательный проект для родителей с инвалидностью «Инклюзивное материнство» стартовал в Беларуси. Его цель — сделать более доступной для таких мам и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)