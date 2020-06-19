ВОЗ: три вакцины от COVID-19 скоро могут быть допущены к последней фазе клинических испытаний

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В настоящее время ученые по всему миру проводят клинические испытания около 300 вакцин, три из них успешно прошли первые этапы исследований и в ближайшее время могут быть допущены к заключительной фазе испытаний. Об этом заявила на пресс-конференции в Женеве ведущий научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан, сообщает Центр новостей ООН.





"Мы приступаем к новому, третьему этапу испытаний вакцин, - сказала Сумья Сваминатан. - По его завершении мы сможем точно сказать, насколько вакцина эффективна и безопасна". Представитель ВОЗ добавила, что надеется на лучшее, однако предупредила, что процесс очень сложный и пока нельзя быть полностью уверенным в успехе.

"Положительный момент заключается в том, что у нас несколько вакцин-кандидатов", - подчеркнула Сумья Сваминатан. Если какая-либо из них успешно пройдет все испытания, то уже к концу года на рынке могут появиться несколько сотен миллионов доз одной или больше вакцин. Еще миллиарды доз будут, скорее всего, готовы уже в 2021 году. И тут перед международным сообществом встает вопрос: как сделать так, чтобы прививку получили все, кто нуждается в вакцинации. "Мы можем добиться этого, только если все страны объединят усилия", - заявила представитель ВОЗ.

"Давайте представим, что в концу года у нас будет 50 или 100 млн доз. И как они будут распределяться? Справедливо ли будет, если страны, заплатившие за разработку вакцин или способные купить их, начнут вакцинировать собственное население?" - спросила она.

В ВОЗ предлагают определиться с приоритетными группами. "Это люди, которые находятся на переднем крае борьбы с пандемией, - водители скорой помощи, члены бригад экстренной медпомощи и другие медики, - отметила Сумья Сваминатан. - Это полиция, работники продуктовых магазинов, санитарных служб - все те, кто подвергается повышенному риску". В ВОЗ также считают, что одними из первых прививки должны получить пожилые, а также страдающие такими заболеваниями, как гипертония, диабет и деменция. Сумья Сваминатан напомнила о смертоносных вспышках COVID-19 в тюрьмах, домах престарелых и среди обитателей городских трущоб. В ВОЗ полагают, что эти группы населения тоже должны быть включены в приоритетный список.

По последним данным Reuters, общее число зараженных COVID-19 в мире возросло до 8,49 млн, с момента вспышки скончались 452 тыс. человек. Наибольшее число зараженных зафиксировано в США (2,2 млн), на втором месте - Бразилия (978 тыс.), на третьем - Россия (561 тыс.).