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Спорт в период пандемии: посещать места массового пребывания опасно?
19.06.2020 10:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Спорт в период пандемии: посещать места массового пребывания опасно?
Брестчане продолжают заниматься спортом и физкультурой.
А в работу самих тренажерных залов внесены определенные коррективы.
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Спорт в период пандемии: посещать места массового пребывания опасно? Брестчане продолжают заниматься спортом и физкультурой. А в работу самих тренажерных...
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