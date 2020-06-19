Центры соцобслуживания Брестской области внедряют дистанционные формы работы

Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской области территориальные центры социального обслуживания населения активно применяют новые технологии в работе с подопечными, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите облисполкома.





Речь прежде всего идет об отделениях дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, вызванной инфекцией COVID-19, их деятельность временно приостановлена, а посещения ограничены. В условиях пандемии именно пожилые и люди с инвалидностью оказались в числе наиболее уязвимых. Чтобы разнообразить их досуг, большинство ТЦСОН области временно организовали дистанционные занятия с помощью интернета. Так, в восьми центрах на такую форму работы перешли отделения для граждан пожилого возраста, в шести - отделения для инвалидов.

Например, в Березовском ТЦСОН занятия кружков и клубов по интересам для этой категории людей проходят в формате бесплатной онлайн-трансляции. Всего отделение дневного пребывания здесь посещают более 90 человек, в том числе 33 инвалида. "Некоторые из них с трудом передвигаются даже в пределах своей квартиры, поэтому раньше наши специалисты выезжали к ним на дом. Сейчас развивающие занятия, игры, психологические консультации-тренинги проходят дистанционно", - отметила директор ТЦСОН Людмила Мороз.

По ее словам, такую форму работы в центре начали внедрять с апреля, постепенно расширяя практику. Исходя из пожеланий и возможностей своих подопечных специалисты отделения высылают схемы и образцы для работы, видеоуроки, чтобы каждый мог выбрать не только направление деятельности, но и удобное время для занятий. С 12 июня в онлайн-режиме в отделении стартовал конкурс "Супербабушка".

Благодаря реализованной здесь три года назад инициативе "Создание центра психологической разгрузки для людей пенсионного возраста и людей с инвалидностью" по программе ЕС/ПРООН в ТЦСОН были закуплены компьютеры. Бесплатное обучение компьютерной грамотности прошли многие жители района и инвалиды. Сейчас полученные навыки весьма пригодились бывшим кружковцам. "Выйти в интернет, Skype для них не составляет труда. Теперь они могут, соблюдая условия самоизоляции, под руководством специалистов заниматься различными видами творчества, причем как в группах, так и индивидуально", - подчеркнула Людмила Мороз.

Современные технологии внедряют в свою деятельность и в ТЦСОН Барановичского района. По словам директора центра Снежаны Мороз, удобная дистанционная форма работы нашла отклик у людей. Занятия в кружках и клубах им сейчас предлагают посещать удаленно. "Более 80% наших подопечных имеют доступ в интернет. Благодаря этому, несмотря на режим самоизоляции, общение очень тесное. Наши специалисты даже зарядку по телефону с ними проводят", - рассказала директор.

Всего в территориальных центрах социального обслуживания населения Брестской области работают 20 отделений дневного пребывания для граждан пожилого возраста, которые постоянно посещают более 2,1 тыс. человек. Также в ТЦСОН функционируют 25 отделений дневного пребывания для инвалидов, в которых зарегистрировано 742 человека.