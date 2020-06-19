Источник материала: ОНТ

Сборная Беларуси по хоккею начала подготовку к новому сезону. Команда проводит тренировки на главной арене страны – стадионе «Динамо».

Сейчас хоккеисты под руководством главного тренера Михаила Захарова проводят общефизическую подготовку. Например, они сдали тест Купера. Результаты будут проанализированы в ближайшие дни. Работать в таком составе команда будет еще два дня. Также хоккеисты пройдут медицинский осмотр, после – продолжат готовиться к сезону по индивидуальной программе.

Можно сказать, что уже сейчас сборная Беларуси по хоккею начала подготовку к чемпионату мира, который пройдет в следующем году в Минске. Также стало известно, что в 2021 году наша команда проведёт два товарищеских матча против сборной России.

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