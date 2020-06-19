КОНСУЛЬТАЦИЯ НОТАРИУСА

Источник материала: Кричевская жизнь

Вопрос: Можно ли подарить или продать квартиру, находящуюся в

г.Могилёве у нотариуса в г.Кричеве?

Ответ: Да, можно. На сегодняшний день удостоверение сделок об отчуждении (продажа, мена, дарение и т.д.) недвижимого имущества производится нотариусом нотариального округа, в пределах которого расположено недвижимое имущество. В настоящес время на территории Республики Беларусь образованы: Брестский_нота р и альный округ, Витебский нотариальный округ , Гомельский нотариальный_окру г: , Г ро дненский нота риальный о круг, Минский областной нотариальный округ , Минский городской нотариальный о круг , Могилёвский нотариальный округ ,

Например, если гражданин, проживающий в г.Кричеве принял решение продать или подарить квартиру, дом или другое недвижимое имущество, расположенное в г.Могилёве, он для оформления договора может обратиться к нотариусу в нотариальную контору Кричевского района.

4 нюня 2020г, Палатой представителей Национального собрания Республики Беларусь принят во втором чтении законопроект об изменении законов по нотариальной деятельности. Одним из изменений будет являться исключение из Закона «О нотариате и нотариальной деятельности» нормы об удостоверении отчуждения недвижимого имущества и выдаче свидетельств о праве собственности супругам (бывшим супругам) в отношении недвижимого имущества нотариального округа, в пределах которого расположено недвижимое имущество. Таким образом, после вступления в силу данных изменений (через шесть месяцев после официального опубликования изменений) за совершением этих нотариальных действий можно будет обратиться к любому нотариусу. Например, квартира расположена в г. Минске, договор купли-продажи

(дарения) можно удостоверить у нотариуса в нотариальной конторе Кричевского района.

Следует обратить внимание, что сведения и (или) документы, необходимые для совершения нотариальных действий (за исключением сведений и (или) документов, для выдачи которых требуется вынесение судебного постановления), нотариус может самостоятельно истребовать от государственных органов и иных организаций по просьбе лица, обратившегося за совершением нотариальных действий.

А.В.Ерёмина, нотариус.