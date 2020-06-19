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Инспекции по делам несовершеннолетних – 85 лет

19.06.2020 13:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Инспекции по делам несовершеннолетних – 85 лет

85 лет на страже правопорядка. Юбилей сегодня отмечает Инспекция по делам несовершеннолетних.

Служба, задача которой помочь молодым людям избежать роковых ошибок. Торжества, по традиции, начались с памятного ритуала. У мемориала сотрудникам МВД, погибшим при исполнении служебного долга, лучшим в своем деле вручили награды. Затем к памятнику возложили цветы. 

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85 лет на страже правопорядка. Юбилей сегодня отмечает Инспекция по делам несовершеннолетних. Служба, задача которой помочь молодым людям избежать роковых ошибок....
 
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