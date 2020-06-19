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Лукашенко обвинил предпринимателей в том, что они «заигрались в политику»

19.06.2020 14:08 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

По мнению президента Беларуси, в частных компаниях «заигрались в политику». Он пообещал разобраться, притом «железобетонно».

Он обвинил предпринимателей, что они нашли деньги, чтобы отдохнуть на курортах в Гоа и на Канарах, а вот заплатить зарплату своим работникам зарплату они не могут.

Также он пообещал с этим разобраться, притом железобетонно

«Видимо, заигрались в политику вместо того, чтобы заниматься бизнесом, расширять его, углублять и смотреть за своими людьми», - заявил Лукашенко на совещании по вопросам банковского сектора.

 
 
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По мнению президента Беларуси, в частных компаниях «заигрались в политику». Он пообещал разобраться, притом «железобетонно».
 
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