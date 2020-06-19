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Лукашенко обвинил предпринимателей в том, что они «заигрались в политику»
19.06.2020 14:08 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
По мнению президента Беларуси, в частных компаниях «заигрались в политику». Он пообещал разобраться, притом «железобетонно».
Он обвинил предпринимателей, что они нашли деньги, чтобы отдохнуть на курортах в Гоа и на Канарах, а вот заплатить зарплату своим работникам зарплату они не могут.
Также он пообещал с этим разобраться, притом железобетонно
«Видимо, заигрались в политику вместо того, чтобы заниматься бизнесом, расширять его, углублять и смотреть за своими людьми», - заявил Лукашенко на совещании по вопросам банковского сектора.
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По мнению президента Беларуси, в частных компаниях «заигрались в политику». Он пообещал разобраться, притом «железобетонно».
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