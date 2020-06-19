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Рыболовам-подводникам на заметку

19.06.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Подводная охота - поиск, выслеживание, преследование, попытка добычи и (или) добыча рыбы путем погружения в воду с использованием подводного ружья или пистолета и (или) иных орудий рыболовства. Подводная охота, относится к интенсивным способам лова рыбы в связи с чем вытекают определенные ограничения.

Любительское рыболовство интенсивными способами лова рыбы организуется:
- бесплатно в фонде запаса рыболовных угодий - в конкретных местах, установленных решением местных исполнительных и распорядительных органов;
- за плату в фонде рыболовных угодий, предоставленных в аренду для ведения рыболовного хозяйства, - арендаторами рыболовных угодий, в фонде рыболовных угодий, предоставленных в безвозмездное пользование по решению Президента Республики Беларусь - государственными природоохранными учреждениями, лесохозяйственными организациями Управления делами Президента Республики Беларусь, организациями, осуществляющими комплексное использование водных и рыбных ресурсов.
Запрещается подводная охота рыболовам, не имеющим при себе удостоверения подводного охотника и членского билета РГОО "Белорусское общество охотников и рыболовов", и (или) с использованием аквалангов и других автономных дыхательных приборов и (или) осветительных приборов и (или) приспособлений, и (или) с применением подводных ружей и (или) пистолетов, стреляющих гарпуном с наконечником более 5 зубьев, а также попытка добычи или добыча рыбы с использованием подводного ружья и (или) пистолета или иных орудий для подводной охоты с берега или с маломерных судов.
В случае нарушения вышеуказанных правил наступает ответственность согласно ч.1 ст. 15.35 кодекса об административных правонарушениях, которая предусматривает наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин с конфискацией орудий добычи рыбы или других водных животных и иных предметов, явившихся орудием или средством совершения указанного нарушения, или без конфискации.
Уважаемые рыболовы, не нарушайте правила ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, потому что нарушение данных правил - это дорогое удовольствие.
Уважаемые читатели, любая информация о совершаемых,совершенных или предполагаемых для совершения нарушениях природоохранного законодательства очень важна для нас. Не оставайтесь равнодушными к варварскому отношению к окружающей нас природе. Просим вас сообщать о нарушениях природоохранного законодательства по телефону 8-(0154)-62-38-12.

Заранее вам благодарны!

Лидская межрайонная инспекция охраны
животного и растительного мира.

 

 
 
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Подводная охота - поиск, выслеживание, преследование, попытка добычи и (или) добыча рыбы путем погружения в воду с использованием подводного...
 
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