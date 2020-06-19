ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Запиши ролик и стань «Властелином села-2020»!

19.06.2020 — Разное | Ивьевский край  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ивьевский край

На Ивьевщине проходит районный этап республиканского семейного сельскохозяйственного конкурса «Властелин села». На этот раз в онлайн –формате. К участию в нем приглашаются молодые семьи в возрасте до 31 года (хотя бы один из супругов); имеющие детей и проживающие в сельской местности более трех лет; ведущие личное подсобное хозяйство;  члены семьи должны работать в сельской местности (в том числе в отраслях социальной сферы, строительства, сельского хозяйства, промышленности, транспорта);  участники проекта, достигшие 14-летнего возраста, должны являться членами БРСМ.

В Ивьевском районном комитете ОО «БРСМ», который является организатором отборочного тура на уровне района, рассказали, что для того, чтобы стать участником проекта, необходимо выполнить два простых условия:  записать видеоролик до 10 минут, в котором должно быть отражено подворье семьи, их кулинарные и творческие способности;  написать эссе «Моя семья самая лучшая» и др.  Все это необходимо выполнить до 24 июня.

Победитель районного онлайн- этапа проекта направляется для участия в областном этапе конкурса, который завершится до 1 июля.

Республиканский этап проекта «Властелин села» будет  проводится  в рамках мероприятий республиканского праздника «Купалье» («Александрия собирает друзей») 10-11 июля 2020 года (аг. Александрия, Шкловский р-н, Могилевская обл.) с участием семей, победивших в областных этапах проекта.

И. МИХАЙЛОВА.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На Ивьевщине проходит районный этап республиканского семейного сельскохозяйственного конкурса «Властелин села». На этот раз в онлайн...
 
Новости дня
Новости разные
 
Закончился сбор подписей по выдвижению кандидатов в Президенты Республики Беларусь  
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
19.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика