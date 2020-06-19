Запиши ролик и стань «Властелином села-2020»!

Источник материала: Ивьевский край

На Ивьевщине проходит районный этап республиканского семейного сельскохозяйственного конкурса «Властелин села». На этот раз в онлайн –формате. К участию в нем приглашаются молодые семьи в возрасте до 31 года (хотя бы один из супругов); имеющие детей и проживающие в сельской местности более трех лет; ведущие личное подсобное хозяйство; члены семьи должны работать в сельской местности (в том числе в отраслях социальной сферы, строительства, сельского хозяйства, промышленности, транспорта); участники проекта, достигшие 14-летнего возраста, должны являться членами БРСМ.

В Ивьевском районном комитете ОО «БРСМ», который является организатором отборочного тура на уровне района, рассказали, что для того, чтобы стать участником проекта, необходимо выполнить два простых условия: записать видеоролик до 10 минут, в котором должно быть отражено подворье семьи, их кулинарные и творческие способности; написать эссе «Моя семья самая лучшая» и др. Все это необходимо выполнить до 24 июня.

Победитель районного онлайн- этапа проекта направляется для участия в областном этапе конкурса, который завершится до 1 июля.

Республиканский этап проекта «Властелин села» будет проводится в рамках мероприятий республиканского праздника «Купалье» («Александрия собирает друзей») 10-11 июля 2020 года (аг. Александрия, Шкловский р-н, Могилевская обл.) с участием семей, победивших в областных этапах проекта.

И. МИХАЙЛОВА.