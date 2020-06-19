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Павел Каллаур: лимит госгарантий – 1,2 млрд рублей. Под эти гарантии решаются проблемы неплатёжеспособных предприятий
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Банки продолжат оказывать поддержку населению и предприятиям в пролонгации кредитов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Председатель правления Нацбанка Павел Каллаур уверяет: со стороны системы – максимальное понимание сложной жизненной ситуации, в которой все оказались.
Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Беларуси:
Проблемы, безусловно, возникают. Они в первую очередь связаны с тем, что предприятия у нас в том числе есть и с не очень устойчивым финансовым состоянием.
Но в рамках этой рабочей группы по решению главы государства действует лимит государственных гарантий на 1 миллиард 200 миллионов рублей. Под эти гарантии решаются проблемы неплатежеспособных предприятий.
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Павел Каллаур: лимит госгарантий – 1,2 млрд рублей. Под эти гарантии решаются проблемы неплатёжеспособных предприятий
Новости Беларуси. Банки продолжат оказывать поддержку населению и предприятиям в пролонгации кредитов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр...
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