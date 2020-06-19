Наталья Кочанова посетила мебельную фабрику холдинга «Пинскдрев»

Источник материала: ОНТ

Оценить эффективность работы предприятий в регионах и услышать, что волнует людей. Сегодня спикер Совета Республики Наталья Кочанова побывала на мебельной фабрике холдинга «Пинскдрев».

Это градообразующее производство специализируется на мягкой мебели. Особенность продукции – в замкнутом цикле (начиная от лесозаготовки) и качестве. Мощности позволяют выпускать 250 гарнитуров в сутки, половину продукции продают за рубеж. Есть эксклюзивные коллекции, специально для европейского потребителя. Предприятие развиваются за счет собственной прибыли, а потому и зарплата специалистов напрямую зависит от объема выполненным работ. Как и другие производства, в апреле-мае фабрика переживала не лучшие времена из-за закрытия границ и снижения спроса. Производственные объемы снизились почти вдвое. Но главное – удалось сохранить коллектив (840 человек). Сейчас ситуация налаживается, на днях поступил крупный заказ из Европы, к концу месяца намерены выйти на 100%.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания: «Я увидела, что это стабильно работающее предприятие, которое работает достаточно эффективно. Конечно, труд очень сложный, здесь нужно умение, сноровка. Здесь есть свободные рабочие места, сюда можно прийти, и тебя здесь обучат профессии, ты можешь работать и зарабатывать столько, сколько можно заработать в силу навыков, умения. Люди работают и работают достойно».

Предприятия нужно сохранять – это основа экономики. А модернизация – самый успешный способ вдохнуть в них вторую жизнь. Об этом заявил Глава федерации профсоюзов Михаил Орда. Сегодня он посетил Лиду, где ознакомился с состоянием дел на предприятии «Лидагропроммаш». Федерация следит за судьбой завода уже около 5 лет. Это крупный производитель сельхозтехники. Некоторые агрегаты не имеют аналогов в СНГ. Коллектив – почти 500 человек. Но из-за отсутствия новых рынков сбыта продукция залеживалась на складах, не хватало средств на модернизацию, падали зарплаты. Предприятие взяли на контроль, грамотно вложили средства и перестроили систему маркетинга. Сегодня это пример успешной совместной работы профсоюзов, местной власти и профильного министерства. Здесь заменили станки, переобучили специалистов, занялись разработкой новых агрегатов, вышли на новые рынки сбыта. Экспортируют сельхозтехнику в 30 стран, в том числе на африканский континент. Выросла и зарплата – в среднем здесь получают 1 400 рублей.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси: «Вот эта линия нашего государства, нашей страны, которая взята на модернизацию существующих традиционных предприятий, обновление линейки тех промышленных товаров и того, что мы производим, тех товаров, которые сегодня востребованы, они дают возможность предприятиям хорошо и устойчиво работать. А если есть устойчивая работа, есть зарплата. Есть зарплата, есть занятость у людей – а это самое главное. И это люди понимают, и это люди сегодня поддерживают».

А вице-премьер Александр Субботин посетил сегодня Витебскую область, где ознакомился с ходом реализации крупных инвестиционных проектов. На окраине Орши активно ведется строительство нового цеха мясоперерабатывающего предприятия. На площадке в пять с половиной гектаров появится уникальное производство, где будут соблюдены все ветеринарно-санитарные нормы. В цехах, построенных еще в 30-х годах прошлого века, сделать это было крайне сложно. Инвестиции – почти 60 миллионов рублей. К концу года все работы будут завершены. Здесь создадут около 200 новых рабочих мест. Обновление и на витебском маслоэкстракционном заводе. Модернизация котельной окупится меньше чем за 4 года. Теперь тепло здесь будут получать из лузги семечек – топлива целые горы. Экономия – около $200 тысяч. Затраты меньше, значит, продукция будет более конкурентоспособной на рынке.

Александр Субботин, заместитель премьер-министра Беларуси: «Здесь с места видно, чем из какого-то высокого кабинета, чтобы быстрее и адекватней принять решение и завершить то, что было начало год назад, два, три, чтобы мы лучше жили».

Орша сейчас лидирует в регионе по строительству современных молочно-товарных комплексов. Один из них – «Купалинка». Сюда уже завезли первых 500 коров, всего будет две тысячи. А это более 50 тонн молока в сутки.

Фото: БЕЛТА

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