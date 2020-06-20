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Врач рассказал, почему нельзя пользоваться смартфоном перед сном

20.06.2020 10:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Врач рассказал, почему нельзя пользоваться смартфоном перед сном

Почему не стоит использовать смартфон перед сном рассказал агентству агентству «Прайм» медицинский директор DocDoc.ru Владислав Мохамед Али, передает РИА Новости.

Чтобы сон был крепче, стоит воздержаться от использования смартфона перед тем, как лечь спать. Дело в том, что яркий экран раздражает в темноте зоны головного мозга и стимулирует его деятельность, что может стать причиной головных болей.  

Однако для любителей «посидеть» в социальных сетях есть выход. На многих смартфонах сейчас есть режим ночного чтения, который позволит сменить яркий сине-белый цвет экрана на более теплые тона. Это позволит сохранить остроту зрения и не навредить мозгу.

Фото: freepik.com

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Почему не стоит использовать смартфон перед сном рассказал агентству агентству «Прайм» медицинский директор DocDoc.ru Владислав Мохамед Али, передает РИА Новости....
 
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