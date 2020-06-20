Врач рассказал, почему нельзя пользоваться смартфоном перед сном

Источник материала: ОНТ

Почему не стоит использовать смартфон перед сном рассказал агентству агентству «Прайм» медицинский директор DocDoc.ru Владислав Мохамед Али, передает РИА Новости .

Чтобы сон был крепче, стоит воздержаться от использования смартфона перед тем, как лечь спать. Дело в том, что яркий экран раздражает в темноте зоны головного мозга и стимулирует его деятельность, что может стать причиной головных болей.

Однако для любителей «посидеть» в социальных сетях есть выход. На многих смартфонах сейчас есть режим ночного чтения, который позволит сменить яркий сине-белый цвет экрана на более теплые тона. Это позволит сохранить остроту зрения и не навредить мозгу.

Фото: freepik.com

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