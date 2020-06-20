Беги, Ксюша, беги. История перебравшейся в Брест беженки из-под Луганска

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня в мире отмечают День беженца.

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Лето 2014 года навсегда останется в памяти Оксаны Прядко. Именно оно разделило её жизнь на «до» и «после».

Моя собеседница родилась в Украине в шахтерском Свердловске Луганской области. Когда разгорелся военный конфликт в стране, все думали, что это ненадолго. Но напряжение нарастало, в городе Оксаны заговорили о надвигающейся войне. «Правда, я была уверена до последнего, что вооруженного конфликта не случится, – говорит она, – а к апрелю стало понятно, что началась война. Украинская армия продвигалась на Восток, теперь уже жертвы были не только из числа военных, но погибали и мирные жители».

Нужно уезжать

В мае взрывы стали слышны и в Свердловске. В магазинах цены на продукты питания поднялись в несколько раз, появился дефицит товаров первой необходимости, росла и паника среди населения. В июне обстановка стала особенно напряженной - военная техника в городе, бомбежки. Жители массово уезжали. Оксана с родителями приняла решение тоже последовать их примеру.

«Я одна без мужа (супруг Оксаны умер накануне. Прим. авт.), с ребенком на руках… Конечно, хотелось обезопасить свою семью, – говорит моя собеседница. – Мысль о том, что придется оставить всё и отправиться в никуда, пугала. Но родственники по линии отца из Беларуси обнадеживали. Вот в это трудное время и подали руку помощи наши родственники из Беларуси».

… Собираясь, брали только самое необходимое. В прямом смысле слова сели в последний вагон: рейс Луганск-Киев был последним, после чего украинская железная дорога была заблокирована. Путь был нелегкий – остановки на блокпостах, придирчивая проверка документов, огромные очереди. Чувство тревоги не отступало ни на минуту… Лишь когда пересекли границу Украины и Беларуси, почувствовали себя в безопасности. Родственники встретили радушно, приютили. Тогда казалось, что ненадолго.

Мир не без добрых людей

Социальную помощь от государства Оксана Прядко и её родители не получали. Они и на статус беженца, как оказалось, претендовать не могли - отец моей собеседницы был коренным белорусом. Зато сразу поступило предложение подать документы для получения вида на жительство.

В деревне, где поначалу остановились скитальцы у своей тети, перспектив найти работу было немного. Но нашлась в другом населенном пункте. В Больших Радваничах Брестского района предложили занять вакансию учителя.

Конечно, адаптация проходила сложно непросто. Но с квартирой помогло руководство школы. Уже через полгода Оксана получила арендное жилье. Потом и вовсе в областной центр переехали. Здесь помогли и с общежитием, и с работой. Сейчас наша героиня трудится в Центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Брестского района. «За шесть лет чужая страна стала мне почти родной, – делится Оксана. – Я полюбила Брест, адаптировалась к белорусскому укладу, научилась жить по-новому.

Обосновавшись в Беларуси, осознала разницу между нашими братскими народами. Белорусов отличает отзывчивость, крайнее спокойствие и сдержанность, а еще терпение и смиренность. Украинцы более активные, открытые и эмоциональные. Белорусы – истинные трудоголики. Беларусь отличается своей чистотой, порядком, законопослушностью».

Мысли мою собеседницу о возвращении домой еще посещают, но всё реже. Это, скорее, тоска по родному дому, чем желание вернуться на Родину, так как до сих пор политическая ситуация на Донбассе не стабилизировалась. …А воспоминания о событиях, связанных с войной, теперь для неё – словно сон, к которому не хочется больше возвращаться. Удачи, Оксана!