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Трудовые пенсии в Беларуси в скором времени повысят

20.06.2020 11:32 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Трудовые пенсии в Беларуси в скором времени повысят

Скорое повышение трудовых пенсий в Беларуси анонсировал в субботу, 20 июня, Президент Александр Лукашенко во время общения с участниками церемонии открытия мемориального комплекса в деревне Борки Кировского района. Об этом сообщает БЕЛТА.

По словам Президента, вопрос о пенсиях поднимался во время сбора подписей.

Он добавил, что такое решение принято в связи с тем, что пенсионеры поднимают этот вопрос.

В последний раз пенсии в республике повышались 1 мая.

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Скорое повышение трудовых пенсий в Беларуси анонсировал в субботу, 20 июня, Президент Александр Лукашенко во время общения с участниками церемонии открытия...
 
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