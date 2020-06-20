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«Фигурка – прелесть!» Ольга Бузова похвасталась фигурой в бикини после карантина
Источник материала: ОНТ
34-летняя Ольга Бузова воспользовалась хорошей погодой и устроила фотосессию в бикини. Фото она поделилась в своем профиле Instagram c 21 млн подписчиков.
Черный купальник подчеркнул стройную фигуру Бузовой, которая нисколько не изменились за карантин.
Телеведущая призналась, что редко может найти время для отдыха, чтобы просто полежать на солнышке.
Поклонники в комментариях отметили безупречные формы певицы: «Фигурка – прелесть!», «Шикарная», «Красотка как всегда».
Однако позже в Instagram Stories Бузова рассказала, что ее отдых прервал дождь и пошутила, что, видимо, ее предназначение – работать.
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34-летняя Ольга Бузова воспользовалась хорошей погодой и устроила фотосессию в бикини. Фото она поделилась в своем профиле Instagram c 21 млн подписчиков. Черный...
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