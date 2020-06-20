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Хотите узнать, какое полушарие доминирует у вас? Пройдите тест

20.06.2020 13:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В науке существует теория, известная под названием «теория доминирования левого или правого полушария мозга».

Хотите узнать, какое полушарие доминирует у вас? Пройдите тест
фото из открытых источников
 Согласно этой концепции, каждое полушарие отвечает за определённый вид деятельности. Если точнее, то левое полушарие отвечает за логику, а правое – за творчество. Также существует предположение, что у одних людей доминирует левое полушарие, а у других – правое.

Те, у кого доминирующим является левое полушарие, более практичны и рациональны, а их взгляд на вещи более объективный.

И, наоборот, те, у кого доминирует правое полушарие мозга – скорее верят в интуицию, а не в анализ происходящего, поэтому их взгляд на вещи носит более субъективный характер.

Хотите узнать, какое полушарие доминирует у вас? Узнать об этом очень просто: внимательно рассмотрите картинки. На них изображены два лица. Какое из них выглядит более счастливым?


1. Если вы выбрали Лицо А

Если выбираете изображение А, то, скорее всего, у вас доминирует левое полушарие мозга. Это означает, что вы обладаете аналитическим складом ума, очень рационально и практично подходите к жизни и окружающим людям. Вами управляет собственный разум, а не сердце.

На вещи вы смотрите исключительно с позиций логики, и если она отсутствует, то ничего не додумываете и не выдумываете. Также у вас очень развито критическое мышление. Вы смотрите на всё с разных точек зрения, чтобы   убедиться, что сделанные выводы верны.

2. Если вы выбрали Лицо B

Если выбираете изображение B, то вы действительно творческий и креативный человек. Вам просто жизненно необходимо выражать себя через творчество или каким-либо другим образом. Правда, вы нередко бываете довольно субъективными. У вас бурное воображение, и вы постоянно пытаетесь придумать или создать что-то новое.

Так что вы всегда в поисках всего необычного и неизведанного!

Итак, какое бы лицо ни выбрали вы, это не столь уж важно. В любом случае – вы прекрасны и неповторимы!
 
 
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В науке существует теория, известная под названием «теория доминирования левого или правого полушария мозга».
 
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