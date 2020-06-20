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Хотите узнать, какое полушарие доминирует у вас? Пройдите тест
Источник материала: Партизан
В науке существует теория, известная под названием «теория доминирования левого или правого полушария мозга».
фото из открытых источников
Согласно этой концепции, каждое полушарие отвечает за определённый вид деятельности. Если точнее, то левое полушарие отвечает за логику, а правое – за творчество. Также существует предположение, что у одних людей доминирует левое полушарие, а у других – правое.
Те, у кого доминирующим является левое полушарие, более практичны и рациональны, а их взгляд на вещи более объективный.
И, наоборот, те, у кого доминирует правое полушарие мозга – скорее верят в интуицию, а не в анализ происходящего, поэтому их взгляд на вещи носит более субъективный характер.
Хотите узнать, какое полушарие доминирует у вас? Узнать об этом очень просто: внимательно рассмотрите картинки. На них изображены два лица. Какое из них выглядит более счастливым?
1. Если вы выбрали Лицо А
Если выбираете изображение А, то, скорее всего, у вас доминирует левое полушарие мозга. Это означает, что вы обладаете аналитическим складом ума, очень рационально и практично подходите к жизни и окружающим людям. Вами управляет собственный разум, а не сердце.
На вещи вы смотрите исключительно с позиций логики, и если она отсутствует, то ничего не додумываете и не выдумываете. Также у вас очень развито критическое мышление. Вы смотрите на всё с разных точек зрения, чтобы убедиться, что сделанные выводы верны.
2. Если вы выбрали Лицо B
Если выбираете изображение B, то вы действительно творческий и креативный человек. Вам просто жизненно необходимо выражать себя через творчество или каким-либо другим образом. Правда, вы нередко бываете довольно субъективными. У вас бурное воображение, и вы постоянно пытаетесь придумать или создать что-то новое.
Так что вы всегда в поисках всего необычного и неизведанного!
Итак, какое бы лицо ни выбрали вы, это не столь уж важно. В любом случае – вы прекрасны и неповторимы!
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В науке существует теория, известная под названием «теория доминирования левого или правого полушария мозга».
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