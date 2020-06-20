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«Страдали от поноса и голода». Как немцы бежали от советских войск в 1944-м
Источник материала: СТВ
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.
Отто Барт, участник 2-й мировой войны (Германия):
Историки утверждают, что Сталин планировал и сам двинуться на Запад, но Гитлер опередил его. Эти двое и виноваты во всём, а не мы, солдаты. Нас вынудили идти на чужую страну с оружием в руках, стрелять в людей, мы не хотели этого.
Отто Барт – универсальный солдат, он не задавал вопросов командованию зачем и почему. Он не думал о том, как работает пропаганда. Немецких солдат обучили одному – действовать. Думать было кому и без них.
Отто Барт:
Из дневника полковника Артура Юттнера:
Истории исписанные, как под копирку: взял лошадь и друга и пошёл пробиваться через кольцо русского котла. Отто Барт тоже это делал.
Отто Барт:
Из дневника полковника Артура Юттнера:
Валерий Бердяев, ветеран Великой Отечественной войны:
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
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