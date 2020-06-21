Путин намерен баллотироваться на новый срок

Источник материала: Ежедневник

Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый срок, если соответствующие поправки будут приняты в Конституцию России.

По словам Путина, без принятия поправки, которая позволяет действующему президенту вновь выдвигать свою кандидатуру на выборы, в России «начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников».

Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться на должность главы государства на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию будет принята. Об этом он заявил в интервью для фильма «Россия. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», пишет РБК.

«Я не исключаю возможности баллотироваться, если это возникнет в Конституции. Посмотрим, там видно будет», - сказал он. При этом президент уточнил, что «для себя еще ничего не решил».