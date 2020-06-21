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«Невиновного человека держат в нечеловеческих условиях». Тихановская - о продлении карцера супруга
Источник материала: Tut.by
Претендент в кандидаты в президенты Светлана Тихановская считает, что ее супруг Сергей не мог сделать ничего, за что его поместили в карцер, а затем продлили нахождение в нем почти до конца июня, заявила она в комментарии TUT.BY.
— Я крайне обеспокоена данной ситуацией, так как по сути невиновного человека, такого, как мы с вами, держат в нечеловеческих условиях такое продолжительное время. Думаю, Сергей не мог сделать ничего такого, что повлекло бы такое суровое наказание. Завтра адвокат собирается посетить СИЗО с целью выяснения причины таких мер. Прошу всех поддержать Сергея в такую трудную минуту. Вы можете написать ему письма, выразив свою солидарность, — сказала Светлана Тихановская.
Напомним, как стало известно 20 июня, Сергею Тихановскому
«Дело Тихановского»
Руководителя инициативной группы Светланы Тихановской Сергея Тихановского и еще девять человек
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Белорусские правозащитники
Сергею Тихановскому и еще 10 лицам Следственный комитет
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16 июня стало известно, что в отношении Сергея Тихановского было возбуждено еще одно уголовное дело — по статье 191 Уголовного кодекса (Воспрепятствование осуществлению избирательных прав, права на участие в референдуме, либо реализации права законодательной инициативы граждан, либо работе ЦИК Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов, избирательных комиссий, комиссий по референдуму, комиссий по проведению голосования об отзыве депутата).
4 июня на заседании ЦИК Лидия Ермошина
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Сергею Тихановскому продлили нахождение в карцере до 26 июня. Поместили его туда 13 июня, причина неизвестна.
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