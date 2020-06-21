«Невиновного человека держат в нечеловеческих условиях». Тихановская - о продлении карцера супруга

Источник материала: Tut.by

Претендент в кандидаты в президенты Светлана Тихановская считает, что ее супруг Сергей не мог сделать ничего, за что его поместили в карцер, а затем продлили нахождение в нем почти до конца июня, заявила она в комментарии TUT.BY.



Фото: Ирина Ареховская / Belsat.eu

— Я крайне обеспокоена данной ситуацией, так как по сути невиновного человека, такого, как мы с вами, держат в нечеловеческих условиях такое продолжительное время. Думаю, Сергей не мог сделать ничего такого, что повлекло бы такое суровое наказание. Завтра адвокат собирается посетить СИЗО с целью выяснения причины таких мер. Прошу всех поддержать Сергея в такую трудную минуту. Вы можете написать ему письма, выразив свою солидарность, — сказала Светлана Тихановская.

Напомним, как стало известно 20 июня, Сергею Тихановскому продлили нахождение в карцере до 26 июня. Поместили его туда 13 июня, причина неизвестна.

«Дело Тихановского»

Руководителя инициативной группы Светланы Тихановской Сергея Тихановского и еще девять человек задержали 29 мая в Гродно во время пикета по сбору подписей. Этому предшествовал инцидент, в результате которого упал милиционер. Очевидцы событий назвали это провокацией , а МВД заявило , что задержанные применили насилие в отношении сотрудников милиции Ленинского РОВД с целью воспрепятствования их законной деятельности.

3 и 4 июня на даче у Тихановского под Гомелем и в его офисе в Гомеле прошли обыски. Во время обыска на даче следователи нашли 900 тысяч долларов . По информации TUT.BY, обыск длился с трех часов дня до трех часов ночи. Деньги следователи нашли около двух часов ночи во время третьего обыска. Во время первых двух ничего найдено не было.

Белорусские правозащитники признали Сергея Тихановского политзаключенным и потребовали его освобождения.

Сергею Тихановскому и еще 10 лицам Следственный комитет предъявил обвинение по ч. 1 ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) Уголовного кодекса Беларуси, действия одного из них дополнительно квалифицированы следствием по ст. 364 (Насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел) Уголовного кодекса Беларуси. По «делу Тихановского» в Минске под стражей также содержатся Евгений Розниченко, Дмитрий Фурманов, Владимир Наумик, Вергилий Ушак, Александр Аранович, Василий Бобровский и Артем Саков.

15 июня в Бресте задержали Александра Кабанова, пресс-секретаря инициативной группы претендента в кандидаты на пост президента Светланы Тихановской. До этого более 10 членов инициативной группы Светланы Тихановской подверглись преследованию, задержаниям и административному наказанию. Как минимум еще один человек — Олег Бобровский — был задержан 7 июня на подъезде к Комаровке. Двое из всех задержанных получили 15 суток ареста, еще несколько членов группы задерживали, некоторых прямо на пикете, а потом отпускали, выписав штраф за мелкое хулиганство.

16 июня стало известно, что в отношении Сергея Тихановского было возбуждено еще одно уголовное дело — по статье 191 Уголовного кодекса (Воспрепятствование осуществлению избирательных прав, права на участие в референдуме, либо реализации права законодательной инициативы граждан, либо работе ЦИК Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов, избирательных комиссий, комиссий по референдуму, комиссий по проведению голосования об отзыве депутата).

4 июня на заседании ЦИК Лидия Ермошина рассказала , что подала в Следственный комитет заявление, в котором просит рассмотреть действия Тихановского на пикетах по сбору подписей.