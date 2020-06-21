Полезные советы по обустройству рокария

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Среди владельцев приусадебных участков популярным и модным стало украшение территории каменным садом — со специфической растительностью, образцами горных пород. Однако не каждый знает устройство рокария изнутри.

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Камень как элемент дизайна



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Первоначально камень использовали как стройматериал для создания стиля в оформлении. Затем материал стал основой для создания композиции.

Основной составляющей вашего будущего шедевра являются каменные глыбы разных пород, размеров и конфигураций, которые помогут воссоздать желанную природную картинку. При создании композиции необязательно, чтобы камни были локализованы в одном месте. Они могут возникать в разных зонах, соседствуя с композициями растений.

Фаворитом в создании каменного сада считается известняк. Неказистая группа камней с неприглядным оттенком способна создать гармоничный скульптурный силуэт, сделать устройство рокария определенного стилевого направления.

Роскошно смотрятся в композиции аммониты — кораллы, трилобиты, окаменелое дерево. Незабываемый акцент всему сооружению задают суровые краеугольные скалы диабаза. Особым очарованием привлекает темно-вишневая яшма кубической формы.

Благородный серо-розовый гранит с черными слюдяными вкраплениями выглядит монументально и привлекательно. По фактурному признаку можно подобрать обломки горных пород, гладкие валуны. С осторожностью нужно отнестись к белому мрамору: очень яркому, и невсегда неуместному в этом экзотическом уголке.

Достойный вариант ландшафта



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Устройство рокария невозможно без предварительного подбора растительности. Располагать композицию лучше в месте, где по задней части обеспечивается растительное фоновое заграждение из хвойных пород. Дальнейший рост растений можно сдерживать путем прищипки побегов. Главенствующим видом насаждений считаются почвопокровные. Но в масштабном сооружении можно позволить заросли ежевики, куртины злаков.

Основное условие, которое требует устройство рокария, — отсутствие неприкрытых участков взрыхленного грунта. Если в зоне нет стелющихся растений, там должна быть отсыпка из разных фракций породы.

При организации композиции на склоне, следует высаживать почвопокровную растительность, мелкие спиреи с мочковатой корневой системой. По склону с очень крутым углом есть смысл насыпать эффектную горную осыпь.

Полезные советы по устройству рокария



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Как любая природная зона, ваш удивительный уголок должен жить своей жизнью при минимальном вмешательстве человека. И это вполне возможно.

Так, при разрастании растения не должны вступать в соперничество. Можжевеловые породы можно высадить на небольшом расстоянии, рассчитывая на быстрое смыкание. Другие породы посадить дальше, расстояние между ними заполняют стелющимися очитками.

Не стоит сажать по соседству различные маленькие акцентные разновидности. Наступит время — и каким-то видом придется пожертвовать.

Если решили украсить каменный сад растениями-агрессорами, расположите их таким образом, чтобы они были отделены естественными ограничителями — камнями. По всему участку оставьте удобные проходные тропинки.

Тогда вам останется выполнять несложный уход за растительностью в виде стрижки или прищипки молодой поросли.

На любом участке можно выбрать уголок, который преобразится в природный образец близкого вам по духу места. Исходить нужно из того, что устройство рокария — мероприятие долгосрочное, поэтому требует тщательного и продуманного решения. Помогут реализовать ваши идеи студии ландшафтного дизайна в Минске из каталога TAM.BY .