Источник материала: Виртуальный Брест

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал суверенитет белорусского государства неоспоримым фактором. Об этом глава государства заявил в Брестской крепости на мероприятии, посвященном Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, передает корреспондент БЕЛТА.





Президент адресовал слова особой признательности ветеранам за то, что они с честью выдержали тяготы военного и послевоенного периода. "Ушедшие от нас сегодня с нами, они смотрят оттуда (с небес. - Прим. БЕЛТА) на нас и оценивают наши действия. Мы им говорим, что их героическое прошлое стало символом нашей независимости. Их жизненный путь - примером, в котором мы находим силы для преодоления вызовов не только нашего времени, но и грядущих времен", - сказал он. Трудности современного поколения не сравнятся с теми испытаниями, которые выпали на долю ветеранов, убежден глава государства.





"Мы точно знаем, что их стремление к свободе и справедливости, преданность Родине живут в каждом из нас. И это та наследственность, которая делает суверенитет нашего государства неоспоримым фактором. Очень созвучно сегодняшним дням", - продолжил белорусский лидер. Он подчеркнул, что нужно продолжать и сейчас бороться за свою независимость, суверенитет против тех, кто навязывает нам свои идеи, кто идет сюда, чтобы разрушить мир и все то, что создано в стране. И делать это необходимо во имя памяти о многочисленных жертвах войны, о погибших в сотнях сожженных белорусских деревень. "Все, что мы сегодня имеем, хоть и создали это своими руками, принадлежит не только нам. Оно принадлежит также и им, а еще будущему - нашим детям, - сказал Александр Лукашенко. - Время выбрало нас, и мы должны решить проблемы, которые стоят перед нами".





"Сегодня все мы, потомки славных воинов, воплощаем в жизнь все, за что боролись защитники Отечества в годы Великой Отечественной войны. Мы растим детей, строим свои независимые государства, а главное - мы свободные люди. Мы не стали теми, на кого рассчитывали фашисты, придя сюда 22 июня", - добавил он.





Обращаясь к офицерам и солдатам, которые сейчас несут службу на этой героической земле, Президент отметил, что и сам служил в этих местах и хорошо знает Брест. "Вы сегодня наследники Победы, вы стоите на рубеже, который не был отдан врагу, пока был жив хотя бы один воин. От нас этого сегодня не требуется, но мы должны быть готовы ко всему. Благодаря защитникам Брестской крепости день 22 июня стал началом краха нацистской Германии. Это большая честь - продолжать традиции героев, и огромная ответственность - защитить мир, который они отстояли ценой своей жизни", - сказал Александр Лукашенко.





"Пусть ваша служба будет мирной и безопасной, - пожелал глава государства. - Я всегда помню и хочу, чтобы вы, если придется воевать, стояли насмерть здесь, но не за тысячи километров на чужих землях и территориях, там нам делать нечего. Я хочу, чтобы вы тоже об этом помнили".





"Многочисленные войны оставили глубочайший след в памяти нашего народа. Но они научили нас главному - беречь и ценить мир и независимость, без которых у нас нет будущего, - подчеркнул Президент. - Я очень часто напоминаю об этом людям, на злобу сегодняшнего дня. Мы исчерпали ресурс не только революций, но и то время, в которое мы ходили под плеткой и в лаптях, без штанов, нищие и голодные. Мы и только мы должны строить свое государство. Мы и только мы должны решать судьбу свою и своих детей. Пусть каждый наш день будет прожит во имя памяти тех, кто сражался и умирал ради нашей жизни, ради нашего будущего, сегодняшнего - в чистой, уютной, зеленой, красивой Беларуси, трудолюбивой, с умным и мудрым народом. Пусть Господь нам даст эту мудрость навсегда, чтобы мы могли жить своим умом и на своей земле".