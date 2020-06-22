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Пенсии по возрасту в Беларуси увеличатся на 5,2% с 1 июля

22.06.2020 08:28 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Указом №232 "О повышении пенсий", который подписан Президентом Беларуси 20 июня, предусматривается проведение с 1 июля перерасчета всех трудовых пенсий. Подробнее о новых размерах выплат БЕЛТА рассказали в Министерстве труда и социальной защиты.

Пенсии по возрасту в Беларуси увеличатся на 5,2% с 1 июля

С 1 июля увеличиваются пенсии: по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца.

Перерасчет трудовых пенсий будет произведен путем корректировки фактического заработка пенсионера исходя из средней зарплаты, примененной при предыдущем пересчете пенсий, с повышением ее величины на 6%.

"Так, средний размер пенсии по возрасту за июль составит Br470,6 и увеличится на 5,2% по сравнению с июнем 2020 года (Br447,5) и на 12,5% - по сравнению с июлем 2019-го (Br418,4)", - уточнили в Минтруда.

Перерасчет пенсий в июле будет произведен более чем 2,4 млн граждан. На выплату пенсий в 2020 году будет направлено более Br13,4 млрд, в том числе на перерасчет по данному указу - Br335 млн.

В министерстве подчеркнули, что размер увеличения пенсии у каждого получателя будет свой, поскольку он зависит от стажа и заработной платы до выхода на пенсию.

Размеры надбавок, повышений и доплат к пенсиям, а также социальных пенсий в июле не изменяются. Речь, в частности, о доплатах лицам в возрасте старше 75 лет, надбавках на уход инвалидам I группы и лицам в возрасте старше 80 лет, повышениях Героям Беларуси, Героям Советского Союза, инвалидам и участникам войны, почетным донорам, другим категориям граждан. Увеличение этих выплат, соответствующее росту бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ), было в феврале (на 3,5%) и в мае (на 2,9%), очередное планируется в августе.

 
 
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  Указом №232 "О повышении пенсий", который подписан Президентом Беларуси 20 июня, предусматривается проведение с 1 июля перерасчета всех трудовых пенсий. Подробнее...
 
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