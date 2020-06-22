«Мы все обманулись»: экс-работница ОНТ сделала смелое заявление в адрес госТВ

Источник материала: KYKY

Бывшая пресс-секретарь ОНТ Татьяна Курбат в своем инстаграме высказалась о ситуации в Беларуси на фоне выборов и припомнила время, когда работала сотрудником государственного телеканала. Она рассказала, почему приняла решение оттуда уйти, и выразила сожелание по поводу того, как сейчас преподносят информацию по телевизору.

«В 2010 году, в год очередных выборов, я была пресс-секретарем телеканала ОНТ. Уверена, кто-то помнит выпуск программы «Выбор», когда Сергея Дорофеева уволили почти в прямом эфире. Потому что отошел от согласованного сценария и не смог сдержать свое негодование и гражданскую позицию. Из-за чего главная по подсчету голосов просто выбежала из студии.

⠀

А до этого целый год «нас играли» в демократию и свободу слова. Позволяли мочить чиновников в эфире и задавать им неудобные вопросы, придумывали провокационные шоу, чтобы шутить над политиками, создавали иллюзию честности и непредвзятости.

Мы все обманулись.

⠀

Мне было 23. И я, к своему стыду, мало что понимала в происходящем.

⠀

После той страшной ночи, когда иллюзии разбились, – все быстро пришли в себя. Мне запретили признаваться журналистам сторонних СМИ, что исчезновение Дорофеева из эфира связано с политикой. «А иначе пойдешь туда же, куда и твой Дорофеев», – сказал мне руководитель (который там уже не работает).

⠀

Мне было стыдно. Мне было противно. Мне было тяжело.

⠀

Не могу похвастаться, что ушла сразу же. Нет. Сейчас, конечно, сделала бы это моментально. А еще вероятнее – ДО всего.

⠀

Как и всем телевизионщикам, мне было страшно потерять работу, очередь на жилье, стабильность...

⠀

В итоге все же уволилась. Чтобы больше никто и никогда не заставил меня терять лицо. Перед самой собой.

⠀

Жизнь моя после государственного ТВ ни на йоту не ухудшилась. Наоборот. Она стала лучше, свободнее и честнее.

⠀

Я не работала лицом в кадре. Не оскверняла невиновных. Не фабриковала данные. Не склеивала по секундам интервью для сюжета, чтобы изменить смысловые ударения, как это делали «новостники». Не вводила в заблуждение тех, кто верит «телевизору». Но я все это видела за кулисами. И достаточно нелепо «переводила» на язык других СМИ, которые приходили ко мне в пресс-службу с вопросами. Нелепо, потому что не умела и не хотела врать.

⠀

С горечью и болью смотрю на то, что происходит в эфире беларуского телевидения сейчас. И по несколько раз в день буквально ору в трубку маме и бабушке: «Это неправда!!! Слушайте меня, а не БТ!!!». А еще научила их смотреть правильный интернет и ДУМАТЬ.

Что сделала бы я нынешняя, будь сотрудником государственного СМИ? Ушла бы незамедлительно. Жизнь вне этих стен существует, и она лучше. И еще она длиннее, чем трудовой контракт.

Никого не осуждаю. Принимаю право каждого на свой выбор. И всем желаю внетренней силы и ответственности. А еще смелости.

Сегодня страшно всем. Но как же хочется сделать что-нибудь, чтобы однажды утром 2020 года проснуться и понять: у нас больше нет страха говорить, нет страха идти по улице, нет страха писать, нет страха обозначать позицию, нет страха проявлять симпатию к альтернативному мнению.

Нет страха быть свободными».