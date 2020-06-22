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«Мы все обманулись»: экс-работница ОНТ сделала смелое заявление в адрес госТВ

22.06.2020 09:42 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Бывшая пресс-секретарь ОНТ Татьяна Курбат в своем инстаграме высказалась о ситуации в Беларуси на фоне выборов и припомнила время, когда работала сотрудником государственного телеканала. Она рассказала, почему приняла решение оттуда уйти, и выразила сожелание по поводу того, как сейчас преподносят информацию по телевизору.

«В 2010 году, в год очередных выборов, я была пресс-секретарем телеканала ОНТ. Уверена, кто-то помнит выпуск программы «Выбор», когда Сергея Дорофеева уволили почти в прямом эфире. Потому что отошел от согласованного сценария и не смог сдержать свое негодование и гражданскую позицию. Из-за чего главная по подсчету голосов просто выбежала из студии.

А до этого целый год «нас играли» в демократию и свободу слова. Позволяли мочить чиновников в эфире и задавать им неудобные вопросы, придумывали провокационные шоу, чтобы шутить над политиками, создавали иллюзию честности и непредвзятости.

Мы все обманулись.

Мне было 23. И я, к своему стыду, мало что понимала в происходящем.

После той страшной ночи, когда иллюзии разбились, – все быстро пришли в себя. Мне запретили признаваться журналистам сторонних СМИ, что исчезновение Дорофеева из эфира связано с политикой. «А иначе пойдешь туда же, куда и твой Дорофеев», – сказал мне руководитель (который там уже не работает).

Мне было стыдно. Мне было противно. Мне было тяжело.

Не могу похвастаться, что ушла сразу же. Нет. Сейчас, конечно, сделала бы это моментально. А еще вероятнее – ДО всего.

Как и всем телевизионщикам, мне было страшно потерять работу, очередь на жилье, стабильность...

В итоге все же уволилась. Чтобы больше никто и никогда не заставил меня терять лицо. Перед самой собой.

Жизнь моя после государственного ТВ ни на йоту не ухудшилась. Наоборот. Она стала лучше, свободнее и честнее.

Я не работала лицом в кадре. Не оскверняла невиновных. Не фабриковала данные. Не склеивала по секундам интервью для сюжета, чтобы изменить смысловые ударения, как это делали «новостники». Не вводила в заблуждение тех, кто верит «телевизору». Но я все это видела за кулисами. И достаточно нелепо «переводила» на язык других СМИ, которые приходили ко мне в пресс-службу с вопросами. Нелепо, потому что не умела и не хотела врать.

С горечью и болью смотрю на то, что происходит в эфире беларуского телевидения сейчас. И по несколько раз в день буквально ору в трубку маме и бабушке: «Это неправда!!! Слушайте меня, а не БТ!!!». А еще научила их смотреть правильный интернет и ДУМАТЬ.

Что сделала бы я нынешняя, будь сотрудником государственного СМИ? Ушла бы незамедлительно. Жизнь вне этих стен существует, и она лучше. И еще она длиннее, чем трудовой контракт. 

Никого не осуждаю. Принимаю право каждого на свой выбор. И всем желаю внетренней силы и ответственности. А еще смелости.

Сегодня страшно всем. Но как же хочется сделать что-нибудь, чтобы однажды утром 2020 года проснуться и понять: у нас больше нет страха говорить, нет страха идти по улице, нет страха писать, нет страха обозначать позицию, нет страха проявлять симпатию к альтернативному мнению.

Нет страха быть свободными».

Читайте по теме: Помните ведущего ОНТ, который заявил о лжи на госТВ? Оказывается, он такой не один!

 
 
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Бывшая пресс-секретарь ОНТ Татьяна Курбат в своем инстаграме высказалась о ситуации в Беларуси на фоне выборов и припомнила время, когда работала сотрудником...
 
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