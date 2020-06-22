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В Германии белорус засыпал трассу обломками своей фуры, из-за чего разбились 11 автомобилей

22.06.2020 09:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В немецкой земле Нижняя Саксония из-за дальнобойщика из Беларуси оказались разбиты 11 автомобилей. Об этом сообщает belmir.by со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел на автобане А7 у города Хильдесхайм. Литовская 40-тонная фура, которой управлял 28-летний белорус, попала в аварию. В транспортное средство сзади врезался другой грузовик, не затормозивший вовремя при возникшем на трассе заторе. Полуприцеп оказался сильно поврежден, возникла опасность падения обломков и груза на проезжую часть. Тем не менее, поскольку автомобиль мог продолжать движение, полиция сопроводила его до ближайшей парковки. Там водителю и компании-экспедитору в Литве было указано, что дальнейшее движение запрещается, пока полуприцеп не отремонтируют.

Однако водитель ослушался и продолжил движение. Сразу же после выезда на трассу А7 грузовик «растерял» на отрезке около 1 км множество обломков. По ним проехало много автомобилей, в результате чего 11 из них получили механические повреждения. При этом пострадала пассажирка одного из авто.

Для проведения работ по очистке трассы движение было заблокировано более чем на 2 часа. Образовался затор длиной 6 км. Полиция оценила общую сумму нанесенного ущерба в более чем 20 тысяч евро. Фуру отбуксировали на парковку ремонтной компании и установили на колеса блокиратор, чтобы она не могла ехать дальше.

С белоруса в качестве обеспечения будущего штрафа взяли залог в размере 1 тысячи евро.

 
 
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С белоруса в качестве обеспечения будущего штрафа взяли залог в размере 1 тысячи евро.
 
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