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Мастер кунг-фу. Богомол необычно оборонялся от собаки

22.06.2020 09:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Забавное видео с обороняющимся богомолом снял аргентинский блогер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Мастер кунг-фу. Богомол необычно оборонялся от собаки

В ролике насекомое поднимает лапки так, словно практикует приемы кунг-фу. В реальности богомол таким образом оборонялся от собаки.

Мастер кунг-фу. Богомол необычно оборонялся от собаки

Неизвестно, испугался пес или нет загадочных движений, но богомол в любом случае стал победителем. Пусть пока только на просторах интернета. 

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Новости мира. Забавное видео с обороняющимся богомолом снял аргентинский блогер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  В ролике насекомое поднимает...
 
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