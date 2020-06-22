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Требование освободить Бабарико подписало абсолютно рекордное для Беларуси число людей

22.06.2020 11:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На площадке Change.org под петицией с требованием освободить идущего в президенты Беларуси Виктора Бабарико подписались почти 220 тысяч человек. Для Беларуси это абсолютный рекорд.



Петицию создали вечером 18 июня – в день, когда стало известно о задержании Виктора Бабарико и его сына Эдуарда. Обращение пользуется большой популярностью. Чуть позже его планируют отправить в несколько инстанций, в том числе в Верховный суд, Правительству Беларуси и Комитету государственного контроля. 
 
 
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На площадке Change.org под петицией с требованием освободить идущего в президенты Беларуси Виктора Бабарико подписались почти 220 тысяч человек. Для Беларуси это...
 
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