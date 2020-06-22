Требование освободить Бабарико подписало абсолютно рекордное для Беларуси число людей









Петицию создали вечером 18 июня – в день, когда стало известно о задержании Виктора Бабарико и его сына Эдуарда. Обращение пользуется большой популярностью. Чуть позже его планируют отправить в несколько инстанций, в том числе в Верховный суд, Правительству Беларуси и Комитету государственного контроля.