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Требование освободить Бабарико подписало абсолютно рекордное для Беларуси число людей
Источник материала: Партизан
На площадке
Петицию создали вечером 18 июня – в день, когда стало известно о задержании Виктора Бабарико и его сына Эдуарда. Обращение пользуется большой популярностью. Чуть позже его планируют отправить в несколько инстанций, в том числе в Верховный суд, Правительству Беларуси и Комитету государственного контроля.
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На площадке Change.org под петицией с требованием освободить идущего в президенты Беларуси Виктора Бабарико подписались почти 220 тысяч человек. Для Беларуси это...
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