«Вы же мне жизнь спасли!» Её называют в Лунинце доктором от Бога

Источник материала: Виртуальный Брест

Она в самом деле не только лечила и спасала жизни, но и молилась за своих маленьких пациентов.





Не было в её медицинской практике ни одного летального исхода детишек даже при самых тяжёлых заболеваниях. Это подтвердит любой житель района более старшего возраста, так как она, начиная с 1968 года (родилась 4 мая 1942-го) и до ухода на заслуженный отдых , Татьяна Кузьмич отдавала себя лечению детишек, которых через её руки прошли десятки тысяч.

По окончании медицинского института в Минске Татьяна два года отработала в Ганцевичах, а затем была переведена в Лунинец. Педиатров здесь катастрофически не хватало. Всего два было на 75 тысяч населения. Она стала третьим по счёту врачом. Татьяна Васильевна вспоминает ночные, вечерние, утренние выезды.





— Были случаи, когда ребёнок, можно сказать, умирающий, — говорит Татьяна Васильевна. – Но я после полученных в институте знаний и навыков, а ещё и двухгодичной практики в Ганцевичах, чувствовала себя уверенно и применяла на то время самые современные средства лечения. Удавалось. И Бог помогал, потому что от отца унаследовала набожность и проношу свою веру до конца жизни. Всегда ходила и хожу в православный храм, соблюдала и соблюдаю посты. Постоянно молюсь за здравие малышей.

О профессии врача Татьяна Кузьмич мечтала с детства. Видела, как страдают люди от разных болезней, и очень хотелось им помочь.

В районной больнице она совмещала должность детского доктора и в родильном отделении. Как только осложнения при родах, спешила туда.





— Своим троим мальчишкам не хватало времени уделить внимание, — говорит Татьяна Васильевна. – Оставляла на попечение соседей, потому что в то время жила в съёмных комнатах. Антонина Швец всегда поддерживала. Мы проживали, можно сказать, через стену. Она знала, что я могу выехать или выйти в любую пору суток, нередко и среди ночи, поэтому всегда была «на подхвате».

Сейчас Антонине Алексеевне уже 92 года. Она работала лесничим в Лунинецком лесхозе. Женщина вспоминает, как Татьяна Васильевна выхаживала и её ребёнка и очень благодарна ей. Поэтому при возможности досматривала и её мальчиков, так как знала, насколько трудна работа детврача, когда приходится срываться на вызов среди ночи и в любое другое время суток.





Самое интересное, что о Татьяне Васильевне за всё время не было ни одной публикации в прессе, хотя её портрет часто размещался на районной Доске Почёта.

— Я очень не любила красоваться в газетах и где бы то ни было. Ведь я просто выполняла свою обыденную работу, — говорит со свойственной ей скромностью собеседница.

Свою значимость как детского врача она, тем не менее, прекрасно понимала. Поэтому когда в одно время ей предложили аналогичную должность в железнодорожной больнице с повышенным окладом, отказалась только потому, что в районе у неё гораздо больше пациентов и им нужна её же помощь. Как же их оставить! Она не просто лечила, а жила их жизнью.

Поэтому, встречая Татьяну Васильевну на улице, куда она редко выходит, разве что в церковь, прохожие нет-нет да и обнимут, поблагодарят: «Вы же мне жизнь спасли! Может, не помните, а мне родители рассказывали, как Вы хлопотали.» И таких случаев не перечесть.