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«Вы же мне жизнь спасли!» Её называют в Лунинце доктором от Бога

22.06.2020 10:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Она в самом деле не только лечила и спасала жизни, но и молилась за своих маленьких пациентов.

«Вы же мне жизнь спасли!» Её называют в Лунинце доктором от Бога

Не было в её медицинской практике ни одного летального исхода детишек даже при самых тяжёлых заболеваниях. Это подтвердит любой житель района более старшего возраста, так как она, начиная с 1968 года (родилась 4 мая 1942-го) и до ухода на заслуженный отдых, Татьяна Кузьмич отдавала себя лечению детишек, которых через её руки прошли десятки тысяч.

По окончании медицинского института в Минске Татьяна два года отработала в Ганцевичах, а затем была переведена в Лунинец. Педиатров здесь катастрофически не хватало. Всего два было на 75 тысяч населения. Она стала третьим по счёту врачом. Татьяна Васильевна вспоминает ночные, вечерние, утренние выезды.

«Вы же мне жизнь спасли!» Её называют в Лунинце доктором от Бога

— Были случаи, когда ребёнок, можно сказать, умирающий, — говорит Татьяна Васильевна. – Но я после полученных в институте знаний и навыков, а ещё и двухгодичной практики в Ганцевичах, чувствовала себя уверенно и применяла на то время самые современные средства лечения. Удавалось. И Бог помогал, потому что от отца унаследовала набожность и проношу свою веру до конца жизни. Всегда ходила и хожу в православный храм, соблюдала и соблюдаю посты. Постоянно молюсь за здравие малышей.

О профессии врача Татьяна Кузьмич мечтала с детства. Видела, как страдают люди от разных болезней, и очень хотелось им помочь.

В районной больнице она совмещала должность детского доктора и в родильном отделении. Как только осложнения при родах, спешила туда.

«Вы же мне жизнь спасли!» Её называют в Лунинце доктором от Бога

— Своим троим мальчишкам не хватало времени уделить внимание, — говорит Татьяна Васильевна. – Оставляла на попечение соседей, потому что в то время жила в съёмных комнатах. Антонина Швец всегда поддерживала. Мы проживали, можно сказать, через стену. Она знала, что я могу выехать или выйти в любую пору суток, нередко и среди ночи, поэтому всегда была «на подхвате».

Сейчас Антонине Алексеевне уже 92 года. Она работала лесничим в Лунинецком лесхозе. Женщина вспоминает, как Татьяна Васильевна выхаживала и её ребёнка и очень благодарна ей. Поэтому при возможности досматривала и её мальчиков, так как знала, насколько трудна работа детврача, когда приходится срываться на вызов среди ночи и в любое другое время суток.

«Вы же мне жизнь спасли!» Её называют в Лунинце доктором от Бога

Самое интересное, что о Татьяне Васильевне за всё время не было ни одной публикации в прессе, хотя её портрет часто размещался на районной Доске Почёта.

— Я очень не любила красоваться в газетах и где бы то ни было. Ведь я просто выполняла свою обыденную работу, — говорит со свойственной ей скромностью собеседница.

Свою значимость как детского врача она, тем не менее, прекрасно понимала. Поэтому когда в одно время ей предложили аналогичную должность в железнодорожной больнице с повышенным окладом, отказалась только потому, что в районе у неё гораздо больше пациентов и им нужна её же помощь. Как же их оставить! Она не просто лечила, а жила их жизнью.

Поэтому, встречая Татьяну Васильевну на улице, куда она редко выходит, разве что в церковь, прохожие нет-нет да и обнимут, поблагодарят: «Вы же мне жизнь спасли! Может, не помните, а мне родители рассказывали, как Вы хлопотали.» И таких случаев не перечесть.

 
Теги: Минск
 
 
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  Она в самом деле не только лечила и спасала жизни, но и молилась за своих маленьких пациентов. Не было в её медицинской практике ни одного летального исхода...
 
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