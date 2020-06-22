Мадридский «Реал» обыграл «Реал Сосьедад» и вышел на первое место в чемпионате Испании

Источник материала: ОНТ

В чемпионате Испании по футболу сменился лидер. Первое место в турнирной таблице занимает мадридский «Реал», обошедший «Барселону» после выездной победы над командой «Реал Сосьедад» – 2:1.

В составе «сливочных» отличились Серхио Рамос (50-я минута, пенальти) и Карим Бензема (70). За «Сосьедад» гол забил Микель Мерино (83).

Примечательно, что Серхио Рамос забил свой 68-й мяч в Ла Лиге. Таким образом, капитан мадридского клуба вышел на первое место среди защитников-бомбардиров в истории турнира.

«Реал Мадрид» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании с 65 очками. Такое же количество очков у «Барселоны», идущей на второй строчке. Каталонский клуб уступает столичной команде по дополнительному показателю – личным встречам.

Фото: Twitter / RealMadrid

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