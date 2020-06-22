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«Александрия собирает друзей»: гостей праздника «Купалье» ждет насыщенная программа

22.06.2020 11:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Александрия собирает друзей»: гостей праздника «Купалье» ждет насыщенная программа

«Коридор эпох», купальский кирмаш, праздник книги и кваса! Не изменяя традиции, Александрия ждёт друзей на берегу Днепра и обещает насыщенную обновлённую программу.

В этом году праздник на могилевской земле, который так полюбили белорусы и зарубежные туристы, пройдёт 11 и 12 июля. Гости смогут перенестись на несколько столетий назад, познакомиться с литературным наследием и достижениями белорусских производителей, а затем на память приобрести что-нибудь. Финальным аккордом масштабных гуляний станет гала-концерт. 

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«Коридор эпох», купальский кирмаш, праздник книги и кваса! Не изменяя традиции, Александрия ждёт друзей на берегу Днепра и обещает насыщенную обновлённую...
 
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