«Александрия собирает друзей»: гостей праздника «Купалье» ждет насыщенная программа

Источник материала: ОНТ

«Коридор эпох», купальский кирмаш, праздник книги и кваса! Не изменяя традиции, Александрия ждёт друзей на берегу Днепра и обещает насыщенную обновлённую программу.

В этом году праздник на могилевской земле, который так полюбили белорусы и зарубежные туристы, пройдёт 11 и 12 июля. Гости смогут перенестись на несколько столетий назад, познакомиться с литературным наследием и достижениями белорусских производителей, а затем на память приобрести что-нибудь. Финальным аккордом масштабных гуляний станет гала-концерт.

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