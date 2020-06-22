ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Семь детей погибли в Китае при попытке помочь упавшему в реку товарищу

22.06.2020 11:18 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Семь детей погибли в Китае при попытке помочь упавшему в реку товарищу

В Китае погибли восемь учеников начальных классов. Один из них упал в реку, семеро пытались спасти товарища. О трагедии информирует «Синьхуа».

Инцидент произошел 21 июня около 10:30 по минскому времени (15:30 по местному времени) в деревне Мисинь (Туннань, Чунцин). Установлено, что восемь школьников 10-12 лет играли на плотине реки Фуцзян. Один ребенок упал в воду, семеро пытались его вытащить и сами оказались в реке.

Детей объявили пропавшими без вести. Была инициирована поисковая операция, в ней участвовали более 200 человек. Утром 22 июня спасатели обнаружили тела погибших восьми школьников.

Ведется расследование произошедшего.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Китае погибли восемь учеников начальных классов. Один из них упал в реку, семеро пытались спасти товарища. О трагедии информирует «Синьхуа». Инцидент произошел 21...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сегодня День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны (+видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
22.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика