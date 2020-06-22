Семь детей погибли в Китае при попытке помочь упавшему в реку товарищу

Источник материала: ОНТ

В Китае погибли восемь учеников начальных классов. Один из них упал в реку, семеро пытались спасти товарища. О трагедии информирует «Синьхуа».

Инцидент произошел 21 июня около 10:30 по минскому времени (15:30 по местному времени) в деревне Мисинь (Туннань, Чунцин). Установлено, что восемь школьников 10-12 лет играли на плотине реки Фуцзян. Один ребенок упал в воду, семеро пытались его вытащить и сами оказались в реке.

Детей объявили пропавшими без вести. Была инициирована поисковая операция, в ней участвовали более 200 человек. Утром 22 июня спасатели обнаружили тела погибших восьми школьников.

Ведется расследование произошедшего.

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