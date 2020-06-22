Лукашенко: суверенитет белорусского государства – неоспоримый факт

Источник материала: ОНТ

Великий подвиг, ставший первым шагом на пути к Победе. В Брестской крепости ранним утром почтили память погибших героев. Участие в ежегодной церемонии принял Александр Лукашенко. На рассвете Президент возложил венок к Вечному огню.

22-го июня – День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. Событие, которое навсегда разделило мировую историю на «до» и «после», сегодня вспоминают во многих странах. 79 лет назад началась Великая Отечественная война. Первой массированный удар врага приняла Брестская крепость. На захват цитадели фашисты отводили не более восьми часов, но небольшой гарнизон держал оборону около месяца – дольше, чем целые страны. Подвиг тех, кто стоял за родную землю насмерть, в Беларуси, уверен Президент, будут помнить и чтить во все времена.

Многочисленные войны, выпавшие на долю белорусского народа, оставили глубокий след в памяти, но также научили нас главному: беречь и ценить мир и независимость. По окончании официальной части, Президент пообщался с ветеранами и жителями Бреста.

Фото: БЕЛТА

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