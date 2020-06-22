ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко: суверенитет белорусского государства – неоспоримый факт

22.06.2020 11:18 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Великий подвиг, ставший первым шагом на пути к Победе. В Брестской крепости ранним утром почтили память погибших героев. Участие в ежегодной церемонии принял Александр Лукашенко. На рассвете Президент возложил венок к Вечному огню.

22-го июня – День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. Событие, которое навсегда разделило мировую историю на «до» и «после», сегодня вспоминают во многих странах. 79 лет назад началась Великая Отечественная война. Первой массированный удар врага приняла Брестская крепость. На захват цитадели фашисты отводили не более восьми часов, но небольшой гарнизон держал оборону около месяца – дольше, чем целые страны. Подвиг тех, кто стоял за родную землю насмерть, в Беларуси, уверен Президент, будут помнить и чтить во все времена. 

Многочисленные войны, выпавшие на долю белорусского народа, оставили глубокий след в памяти, но также научили нас главному: беречь и ценить мир и независимость. По окончании официальной части, Президент пообщался с ветеранами и жителями Бреста

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Великий подвиг, ставший первым шагом на пути к Победе. В Брестской крепости ранним утром почтили память погибших героев. Участие в ежегодной церемонии принял...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сегодня День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны (+видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
22.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика