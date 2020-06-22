В горах Италии ледник спасают от таяния брезентом

Источник материала: ОНТ

Альпийский ледник Презена на севере Италии накрывают брезентом, защищая его от таяния. Об этом информирует The Guardian.

С 1993 года Презена лишилась более трети своего объема. С окончанием горно-лыжного сезона экоактивисты взялись за попытки замедлить таяние ледника. Для этого используют специальное покрытие, отражающее свет солнца. Так под брезентом поддерживается низкая температура, что позволяет сохранить как можно больше покрова льда и снега.

Уточняется, что ледник покрывают брезентом с 2008 года – тогда защитили поверхность площадью около 30 тысяч квадратных метров. Сейчас экоактивисты планируют накрыть территорию около 100 тысяч квадратных метров.

Фото: Miguel Medina/AFP/Getty Images

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