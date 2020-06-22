Лукашенко в Бресте: воевать с нами уже опасно, а наклонить надо

Источник материала: Ежедневник

Лукашенко обратился к белорусам в ходе памятного мероприятия в Бресте, посвященного годовщине начала Великой Отечественной войны.

Кроме темы победы во Второй мировой войне, белорусский президент коснулся и политических событий.

Александр Лукашенко особо обратил предупредил, что катастрофы сегодня нет, но и расслабляться нельзя. По его словам, стоит ожидать давления, в первую очередь, экономического и подчеркнул: потому что воевать с нами уже опасно, а наклонить надо.

Он призвал людей держать голову на плечах, а также не вестись на политические манипуляции.

«Мы должны решить все мирно. И через некоторое время мы увидим результат. Единственное, о чем вас попрошу: никогда (буду я, не буду) не позволяйте, чтобы вами понукали, чтобы вас заставляли и наклоняли», - заявил глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что он не допустит решать проблемы решать силовым образом.

«Если бы мы этим ворюгам за годы своей независимости крылья не подрезали, мы бы сегодня построили олигархическое государство и стояли бы на коленях, - подчеркнул президент. - Поэтому смотрите на это спокойно и не думайте, что это кто-то использует в политических целях. Нет такой необходимости в Беларуси - использовать что-то в политических целях».